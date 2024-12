Кремъл: Войната ще продължи, докато целите, поставени от Путин, не бъдат постигнати

В ойната в Украйна ще продължи, докато целите, поставени от президента Владимир Путин, не бъдат постигнати чрез военни действия или преговори, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на Кремъл.

Путин поиска от Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към НАТО и да се изтегли изцяло от четирите области на страната, които Русия обяви за свои – условия, които Киев отхвърли като равносилни на капитулация.

