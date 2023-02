Красавица, обвинила Мерилин Менсън в сексуален тормоз: Твърденията ми бяха лъжа

П реди месец моделът Ашли Морган Смитлайн заведе съдебно дело срещу Мерилин Менсън за сексуален тормоз. Делото беше прекратено, защото Смитлайн пропусна ключов срок.

Сега Ашли подаде клетвена декларация, в която отменя обвиненията си срещу певеца. Тя твърди, че е била манипулирана да обвини Менсън в психологическо, сексуално и физическо насилие.

Смитлайн подаде декларацията във Върховния съд на Лос Анджелис.

Моделът пише, че е била подложена на натиск от актрисата Евън Рейчъл Ууд да излезе публично с обвиненията, за които в момента твърди, че са „фалшиви“.

„Подадох се на натиска на Евън Рейчъл Ууд и нейните сътрудници да отправя обвинения в изнасилване и тормоз срещу Менсън, които не са верни“, пише тя в декларацията, която е изпратена и до медиите

Смитлайн твърди, че е била манипулирана от Евън Рейчил Ууд, Ашли Уотсън, бившата му приятелка Илма Гор и актрисата от "Игра на тронове" Есме Бианко. Всички те обвиняват Менсън в сексуален тормоз.

