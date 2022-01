Евън Рейчъл Ууд: Мерилин Менсън ме изнасили, докато снимахме "Heart-Shaped Glasses"

А мериканската актриса Евън Рейчъл Ууд обвинява рокаджията Мерилин Менсън, че я е изнасилил, възползвайки се от снимките на клипа на "Heart-Shaped Glasses", предаде Франс прес.

"Phoenix Rising" разказва за токсичната връзка на Мерилин Менсън и Евън Рейчъл Ууд

Евън Рейчъл Ууд, известна с ролите си в сериала "Западен свят" и във филма "Тринайсет", формулира обвиненията си в документалния филм на HBO "Phoenix Rising", представен на кинофестивала "Сънданс", който се провежда във виртуален формат.

Marilyn Manson's attorney has issued a statement denying Evan Rachel Wood's allegation that the singer sexually assaulted her on camera during a 2007 music video shoot. https://t.co/BdVbx3FpjP