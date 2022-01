"Phoenix Rising" разказва за токсичната връзка на Мерилин Менсън и Евън Рейчъл Ууд

Д окументалният филм "Phoenix Rising" за токсичната връзка на актрисата Евън Рейчъл Ууд и рокаджията Мерилин Менсън ще бъде показан на кинофестивала "Сънданс", съобщи "Варайъти".

Режисьор е номинираната за Оскар Ейми Бърг, която е автор на филма за Джанис Джоплин "Джанис: Малкото момиче е тъжно".

Ужасяващите разкази на жертвите на Мерилин Менсън

Премиерата на документалния филм от две части "Phoenix Rising" ще бъде по-късно през годината по телевизия HBO.

Evan Rachel Wood will detail her experience with Marilyn Manson in documentary premiering at Sundance https://t.co/47UD7493LI pic.twitter.com/lg98EI5GPq