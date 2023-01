Мерилин Менсън сключи извънсъдебно споразумение по дело за сексуално насилие

Б ританската актриса Есме Бианко, на 38 години, най-известна с ролята си на Рос в „Игра на тронове“ и американският рок певец Мерилин Менсън сключиха извънсъдебно споразумение за уреждане съдебно дело за сексуално насилие. Това съобщи списание „Ролинг стоун“, цитирано от ДПА.

Actress Esmé Bianco and Marilyn Manson have reached an out-of-court settlement for the sexual assault lawsuit she filed against him in 2021. “Ms. Bianco has agreed to resolve her claims ... in order to move on with her life and career," her lawyer sayshttps://t.co/ycHl6HmGQw