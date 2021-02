5 жени обвиниха Мерилин Менсън в изнасилване

А мериканската звезда Мерилин Менсън беше обвинен от няколко жени в тормоз и изнасилване, като сред тях е и актрисата Еван Рейчъл Ууд, съобщи Франс прес.

Най-малко пет жени пуснаха едновременно в акуантите си в Инстаграм обвинения срещу ексцентричния Брайън Уорнър с артистичен псевдоним Мерилин Менсън. Тридесет и три годишната американска актриса Еван Рейчъл Ууд се оплака, че е била манипулирана психологически от него, когато още не била навършила 20 години. Тя стана известна със сериала "Западен свят" в ролята на Долорес Абернати. С Менсън бяха двойка в продължение на няколко години преди годежа им през 2010 г., който беше развален няколко месеца по-късно.

През 2018 г. Ууд свидетелства пред Камарата на представителите на американския Конгрес за издевателствата, на които е била подложена. В поста си в понеделник тя огласи името на своя насилник, което навремето отказа да спомене - Брайън Уорнър.

Breaking news: In a show of solidarity, Evan Rachel Wood and at least four other women make new allegations of abuse against Marilyn Manson https://t.co/yLPWSgJDA7

Четири други жени твърдят, че са поддържали любовни връзки с него и обвиниха музиканта в манипулации, тормоз, заплахи и насилие. Едната дама, чиято връзка е започнала през 2015 г., споменава за няколко изнасилвания от страна на Менсън.

52-годишният Мерилин Менсън е ексцентричен изпълнител. Псевдонимът му е съставен от имената на секс символа Мерилин Монро и на престъпника Чарлз Менсън. Той носи две лещи с различен цвят, явява се чорлав на сцената, с разтекъл се грим и е представител на течението "шок-рок". Обвиняващите го жени са били в антуража на групата му и го описват като манипулатор, заплашващ ги със смърт и подтикващ ги към наркомания.

Evan Rachel Wood accused Marilyn Manson of abuse and says the singer groomed her as a teenager.



Wood previously spoke to Congress about being sexually abused by an ex-partner, as part of an effort to improve survivor rights and end the backlog of untested rape kits. pic.twitter.com/Kmr8wWwPRv