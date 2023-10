Кралица Рания с първо интервю след началото на конфликта между Израел и "Хамас"

Е дна от най-забележителните първи дами в арабския свят - кралицата на Йордания – Рания, даде първото си ексклузивно интервю след избухването на конфликта между Израел и "Хамас" пред журналиста от CNN Кристиан Аманпур, съобщава NOVA.

В Йордания повече от половината от населението е палестинско или с палестински корени. Кралицата на Йордания е една от тях - родена в Кувейт, но с родители палестинци.

“Why is the narrative always skewed towards the Israeli side?”



Queen Rania of Jordan criticises the Western media coverage of the Israel-Gaza war. pic.twitter.com/25kfCSCTzS — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2023

Израелците са потресени до дъното на душата си. Това, което им се случи, не се е случвало след Холокоста. Какво почувствахте на 7 октомври?

Разбира се, бях шокирана, знаете, че Йордания изрази позицията си много ясно. Осъждаме убийството на всяко цивилно лице, независимо дали е палестинец или израелец. Това е етичната и морална позиция на Йордания. Това е и позицията на исляма. Ислямът осъжда убийството на цивилни граждани. Както съпругът ми спомена неотдавна, Пактът на Омар, който е издаден в портите на Йерусалим преди 15 века, тоест 1000 години преди Женевските конвенции, нарежда на мюсюлманите да не нараняват, да не убиват жена, дете или възрастен човек и да не унищожават дърво или да нараняват свещеник. Това според нас са правилата за водене на война. Те обаче трябва да се прилагат за всички.

И да, имаше шок и има осъждане, но защо няма равностойно осъждане на това, което се случва сега? Искам само да подчертая, че този конфликт не започна на 7-ми октомври. Въпреки че се представя така, знаете, че повечето телевизии отразяват историята под заглавието "Израел във война". Но за много палестинци от другата страна на стената, от другата страна на бодливата тел, войната никога не е спирала. Това е 75-годишна история на непреодолима смърт и разселване на палестинския народ.

Това е история за окупация под режим на апартейд, който окупира земя, разрушава къщи, конфискува земя, извършва военни набези и нощни набези. Знаете ли, контекстът на регионална суперсила с ядрени оръжия, която окупира, потиска и ежедневно извършва документирани престъпления срещу палестинците, липсва в разказа.

Queen Rania calls out the “double standard” in the West’s reaction to the conflict and questions the moral and legal basis of labelling such actions as self-defence pic.twitter.com/6OeeT9cqKE — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 25, 2023

Искам да ви задам конкретен въпрос, защото използвате много думи, които очевидно мнозина в арабския свят са използвали - думи като апартейд и подобни. Но знаете, че ще бъдете подложена на много критики от страна на Израел и неговите поддръжници. И аз се чудя дали ще излезете да говорите?

Нека, но и нека само да подчертая, че апартейдът е наименование, дадено не от арабите, а от израелските и международните организации за защита на човешките права.

Миналата седмица написахте в Instagram: "Това не е самозащита, ако си окупационна сила и показваш разрушаването на Газа и си публикувал видеоклип от пресконференция през 2009 г. по време на тази война, в който казваш, че е сърцераздирателно да видиш колко малко се е променило. Светът не може да остане безмълвен. Това трябва да спре“. Смятате ли, че имате силата да промените нещо?

Queen Rania of Jordan has accused the West of having “glaring double standards” over the violence in Israel and Gazahttps://t.co/9Z4qMeT4vZ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 26, 2023

Не става дума за мен, а за това да се говори в името на човечеството. Не става въпрос за това да бъдеш про-израелски или про-палестински настроен. Става дума за избора на хората, на обикновените хора от двете страни. Палестинският народ твърде дълго е живял под потисничество и дехуманизация. Знаете, че те ежедневно страдат от унижения и нарушения на човешките права, независимо дали са в затвора, те са унижавани или тормозени, те нямат свобода на придвижване. Има над 500 контролно-пропускателни пункта, разпръснати из целия Западен бряг. Има разделителна стена, която е призната за незаконна от Международния съд и която е разделила териториите на 200 несвързани анклава. И знаете, че сте свидетели на агресивното разширяване на селищата върху палестинска земя, което прекъсна териториалната цялост и доведе до невъзможност за създаване на автономна, независима палестинска държава. Така че виждате всичко това. Това е контекстът на този конфликт. Сега има силен фокус върху Хамас заради случилото се през последните няколко седмици. Това обаче е проблем, който далеч предшества Хамас и ще продължи и след Хамас. Това е борба за свобода и справедливост.

