В плен на „Хамас“: Историята на Шани Никол Лоук, изчезнала след музикалния фестивал в Израел

Н ад 200 души продължават да са заложници на „Хамас“ в Ивицата Газа. Голяма част от техните роднини не получават никаква информация. Сред тях е и семейството на Шани Никол Лоук, 22-годишно момиче, чиято снимка обиколи света. Шани беше отвлечена на музикалния фестивал „Супернова“, а часове по-късно се появи видео с безжизненото тяло на момичето в пикап, пътуващо към Ивицата Газа, съобщи NOVA .

Апелът на една майка, бореща се за живота на детето си обиколи света. „ Тази сутрин моята дъщеря Шанин Никол Лоук, германска гражданка, е отвлечена заедно с други туристи от „Хамас“. Беше ми изпратено видео, в което разпознах ясно дъщеря си - в безсъзнание,в кола, пътувайки към ивицата Газа. Моля, ако може да помогнете, се свържете с мен. Благодаря Ви!”, призова майката на Шани.

"Хамас": Няма да освободим още заложници, ако не изпълните тези условия

Само с надежда и без каквото и да е информация за Шани Никол, живеят близките ѝ. Това разказва пред NOVA съпругът на нейната леля, който чака младата жена с отворени обятия в Германия. “За съжаление, нямаме никаква нова информация. Знае се, че още двама заложници са освободени, но нищо повече. Това ни дава малка надежда. Но информацията, която получаваме от външното министерство, е нула. Знаем единствено това, което циркулира в медиите. Това е тъжно, но ние не позволяваме надеждата да ни се изплъзне. Разпознахме Шани само на това ужасяващо видео, първото, което се появи. Семейството, разбира се, следим всички видеа, които се появяват, но не сме я разпознали на нито едно от следващите видеа”, твърди Вилфрид Гехр.

Hamas is trying to delay the offensive. The hostages are a bargaining chip, says @ELuttwak : 👇 https://t.co/ch3BSoSuwo

Последната информация, която семейството има е, че Шани Никол е в болница в Газа, но и тя не идва от дипломати. „Тази информация получихме от мирен човек. Не знаем нищо повече от това. Имаме само надежда. Ние разчитаме на всички дипломати. Освобождаванията са дошли с посредничеството на Катар и САЩ. Може би ще успеят да ни помогнат. Нямаме особени надежди за германската дипломация. Винаги сме мислили, че Германия има добро реноме и влияние, но до момента германците не успяват да направят много”, посочва мъжът.

За последно с Шани Никол говори майка ѝ, докато се случва нападението на „Хамас” над музикалния фестивал „Супернова“. Оттогава едни и същи въпроси отекват в главите на всичките ѝ близки. „В главата ни винаги са мислите, какво се случва, Шани в безопасност ли е, как се чувства, къде лежи тя, някой грижи ли се за нея? Надяваме се около нея да има ангел, който се грижи за нея, който може би ще помогне тя да е сред следващите 50 заложници, които ще бъдат освободени. Просто този ужас да свърши. Чувстваме се толкова безпомощни. Това е най-лошото”, твърди Вилфрид.

The Hamas-run health ministry reports a toll of almost 6,500 lives lost since October 7 due to Israeli airstrikes. Initial attacks by Hamas on Israel resulted in more than 1,400 casualties, and over 200 people are reportedly being held hostage in Gaza.https://t.co/6QDAxgi0Fl