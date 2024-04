Край на апокалипсиса в климата: Ел Ниньо приключи

С поред учените мощното метеорологично явление Ел Ниньо, което заедно с изменението на климата допринесе за повишаване на глобалните температури до нови върхове, е приключило.

(Във видеото може да научите повече за: Синоптици бият тревога заради явлението Ел Ниньо)

Австралийското бюро по метеорология твърди, че през последната седмица Тихият океан се е "охладил значително".

Този естествен епизод, започнал през юни миналата година, доведе до появата на по-топли води на повърхността на Тихия океан, което добави допълнителна топлина в атмосферата.

Fewer showers, less laundry, as water cuts hit Bogota.



The Colombian capital is imposing water rations due to a severe drought aggravated by the El Nino climate phenomenonhttps://t.co/OzfbP6J8d5 pic.twitter.com/5J905GTik2 — AFP News Agency (@AFP) April 12, 2024

Но какво ще се случи по-нататък, не е сигурно, казват изследователите.

Поредицата от неотдавнашни рекорди за високи месечни температури в световен мащаб накара някои учени да се опасяват, че светът може да навлезе в нова фаза на още по-бързо изменение на климата.

Учените твърдят, че месеците след края на Ел Ниньо ще дадат ясна представа за това дали последните високи температури се дължат на ускорено изменение на климата или не.

На всеки няколко години настъпването на Ел Ниньо води до драматични промени във времето в много части на света.

Вълната от по-топла вода, която излиза на повърхността край бреговете на Перу в Южна Америка, е свързана с увеличаване на сушите и наводненията в различни части на света.

Пълното наименование на модела е "Ел Ниньо-южна осцилация" или ENSO.

Mid-April El Nino Report 2024



Thursday, April 11, 2024, 4:30 PM PDT: The El Niño phenomenon continues to have a heavy-handed grip still on the Northern Hemisphere during this early Spring of 2024. Ongoing storm pattern into post-rainy season another storm this upcoming weekend… pic.twitter.com/kiKblWHCnA — Jason D Farhang (@jason61987) April 12, 2024

Той се характеризира с три различни фази - горещ Ел Ниньо, неутрални условия или по-хладен период, наречен Ла Ниньо.

Настоящият Ел Ниньо беше обявен през юни миналата година и достигна своя пик през декември.

Получената в резултат на това по-топла вода в Тихия океан спомогна за достигането на нови високи стойности на средните глобални температури, като през март десет поредни месеца бяха подобрени рекордите за този период.

Но сега, може би по-бързо от очакваното, Ел Ниньо изчезна.

Какво причини климатичният феномен, който започна от юни 2023 г.?

Ел Ниньо води до температурни рекорди и природни катастрофи: наводнения в Калифорния, суша по Амазонка, горски пожари и избелване на коралите в Австралия, съобщи Deutsche Welle.

Водата в Панамския канал, ключова корабоплавателна артерия, спада заради сушата. Миналата година се стигна до задръстване на до 200 кораба по шлюзовете, а транспортните компании трябваше да пренасочат съдовете си, разказва АРД.

Ел Ниньо е естествен феномен, който настъпва на няколко години и предизвиква екстремни състояния на времето. Но заради промените в климата изходната ситуация вече е друга: природната сила се натъква на непознато до момента температурно ниво и нагорещените океани директно повлияват на времето. Какво означава всичко това за бъдещето?

Феномен с глобални отражения

Ел Ниньо обърква времето в големи части от света, тъй като променя фактори, които го формират: пасатите отслабват и край бреговете на Южна Америка се натрупва топла вода. Това влияе на теченията в атмосферата, които на свой ред променят схемата на валежите в големи части на земята.

Така в някои региони се стига до поройни валежи, наводнения и урагани, докато другаде се възцарява огромна суша: Зимбабве, Замбия и Малави обявиха извънредно положение, припомня АРД. Положението се изостри и в други африкански държави, тъй като екстремното време затруднява достъпа и отглеждането на храни.

Cocoa prices has surged to $11,000 ton as of today. It is already a 130% increase since January 2024.

This is primarily due to the El Niño weather phenomenon resulting in excess rainfall in the African region which contributes to 70% of the global cocoa production. pic.twitter.com/21wjjP2adG — CA Vanshika Sharma (@vanshikarsharma) April 15, 2024

Ел Ниньо се появява на всеки три до седем години. Но и до днес не е окончателно ясно от какво е предизвикан феноменът, отбелязва германската обществено-правна медия.

Климатологът Ралф Шибел и неговият екип от института "Макс Планк" обикалят с изследователска яхта по маршрут между Панама и Галапагоските острови, за да проучват ролята на океаните в климатичната система и отраженията на затоплянето на земята.

Те искат да установят до каква степен Ел Ниньо се изостря заради промените в климата: "Събираме биологически, химически и физически данни като например концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата и в океана, за да разберем по какъв начин е свързано всичко това", обяснява Шибел пред АРД.

Природните сили в процеса на климатични промени

Типичният Ел Ниньо продължава между една и две години, след което времето отново се нормализира. Но прогнозите за климата в бъдеще предполагат различни сценарии, а някои от тях са тревожни: "Би било катастрофа, ако се установи един вид траен Ел Ниньо. Ако системата попадне в състояние, от което вече не може да излезе", казва пред АРД метеорологът Моджиб Латиф.

За да установи дали предстои траен Ел Ниньо, екипът на Ралф Шибел се занимава с изследвания на микропланктон. Тези организми съществуват от милиони години и биха могли - подобно на пръстените на дърветата и ледените ядра - да предоставят сведения какъв е бил климатът на Земята по-рано и да дадат индикации какво ще е бъдещото развитие на климата. "Най-старият вид, който днес се намира в океана, е на 25 милиона години - т.е. можем да реконструираме директно последните 25 милиона години", обяснява пред АРД Шибел.

Преди три милиона години, по време на плиоцена, концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е била толкова висока, колкото е днес, а глобалната средна температура е била с три градуса по-висока. Това е температурен сценарий, който може да настъпи в края на века.

Смята се, че в продължение на хилядолетия е имало постоянен Ел Ниньо, който е предизвикал екстремни климатични събития в световен мащаб - включително по европейските географски ширини. А колкото по-високи са температурите, толкова повече нараства морското равнище. През плиоцена например то е било с 20 метро по-високо, отколкото е днес, посочва АРД.

При тези условия в наши дни редица крайбрежни градове биха били погълнати от водата, докато субтропични региони биха се превърнали в пустини заради жегата и биха станали необитаеми.

India is predicting a normal monsoon in 2024 as the El Niño weather phenomenon dissipates, with a chance of above-normal rain. That’s good news for emerging markets food inflation, particular for rice prices (which have been dropping in recent weeks already). https://t.co/3bYQPUxiEo — Javier Blas (@JavierBlas) April 15, 2024

Какво може да се очаква?

В Панама последствията от промените в климата вече са факт: островът Гарди Сугдуб в Карибско море трябваше да бъде евакуиран заради нарастващото морско равнище, припомня АРД. Увеличаващите се температури превръщат освен това океаните в един вид "бързовар", от който се изпарява все повече вода. Резултатът е, че ураганите стават все по-силни.

"През последните 25 години преживяхме тук осем от най-силните урагани от началото на измерванията. Същевременно имахме последователно трите най-сушави години. Такова нещо никога не е било", казва за АРД климатологът Стивън Патън.

Актуалният Ел Ниньо е интензивен, но вероятно ще се окаже от най-кратките - метеоролозите предполагат, че до лятото ще приключи. Оттам нататък ситуацията би могла да се успокои.

Някои модели обаче още отсега прогнозират обрат към Ла Ниня. Тази фаза се определя като "студена", тъй като горните водни слоеве в източната част на Тихия океан в тропиците изстиват ненормално, пише АРД, позовавайки се на Германската метеорологична служба. Дотогава обаче могат да се очакват рекордни горещини. А застудяването, което ще настъпи след тях, не бива да подвежда, че измененията в климата не напредват.

