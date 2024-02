Ски курорти под заплаха: Липсата на сняг убива зимния туризъм в Италия

С амо на час път с кола от Рим местните скиори от десетилетия превръщат Апенините в своя зимна площадка. Но този сезон обикновено девствените бели курорти приличат повече на кални пустини. Малкото работещи седалкови лифтове се плъзгат по безплодни хълмове, осеяни с туристи там, където обикновено се движат сноубордисти.

В разгара на изключително топлата зима курорти като Кампо Феличе имат сериозен проблем: няма сняг. А дългогодишната суша означава, че няма достатъчно вода, за да се направи необходимото количество изкуствен сняг, за да се боядисат склоновете в бяло.

Малкото сняг, който собствениците на курорта произвеждат, е под постоянна заплаха да се разтопи в топлината. Но те са успели да направят достатъчно за четири писти - бели ленти върху плешивите кафяви хълмове. Това поне е нещо, но далеч не са обичайните 14 писти.

Февруари е напът да бъде най-топлият в историята на планетата след рекордно гореща година, тъй като климатичните промени и Ел Ниньо се съчетаха, за да направят ски сезона в много части на Северното полукълбо нещастен.

Опустошителната загуба на сняг засегна особено тежко ски спорта в Европа, включително в най-известните Алпи и Доломити на север.

Климатичната криза прави зимите по-меки и по-кратки в много части на света, но Андреа Лалини, който управлява Кампо Феличе заедно с брат си, казва, че тази година зимата сякаш изобщо не се е появила. Тя е била най-лошата за 23-те години, откакто семейството му управлява курорта. Целият сняг, който имат, е изкуствен.

"Проблемът тази година е, че нямаше никакви валежи, а освен това така и не застудя", каза той пред CNN.

"Трябваше да отворим през декември, но не успяхме да направим дори сняг до средата на януари. С тези темпове ще трябва да затворим един месец по-рано", казва той, като обяснява, че тогава е било твърде топло, за да се произведе сняг.

Температурите трябва да са под нулата, за да се задържи изкуственият сняг, а тази година просто нямаше достатъчно такива дни. А поради липсата на дъжд и рекордните горещини езерата, които обикновено осигуряват вода за изкуствения сняг, пресъхнаха. През този сезон курортът буквално купува вода, за да захранва оръдията си за производство на сняг.

Лалини се опасява, че ако има още трудни сезони, цялата операция може да стане неустойчива.

Но Кампо Феличе далеч не е единственият, който усеща горещината.

Според Карло Карманьола, експерт по снега от Météo France, който изследва влиянието на климатичните промени върху ски курортите, близо 90% от всички италиански ски курорти използват в някаква степен изкуствен сняг. Във Френските Алпи този процент е 40%. В Австрия този процент достига до 80%, казва той.

"Това не са съвършени системи, в смисъл, че трябва да има достатъчно ниски температури и условия на влажност, за да може да се произвежда сняг. И след това, разбира се, ви е необходима вода. И днес един от най-чувствителните въпроси е наличието и достъпът до водните ресурси, което в някои долини вече е сложно, с конфликти в определени периоди от сезона между селското стопанство, питейната вода и производството на сняг​", казва Карманьола пред CNN.

Снежното изкуство е изключително енергоемко и ако оръдията, използвани за производството му, работят с изкопаеми горива, процесът допринася за глобалното затопляне - което е и причината за намаляването на естествения сняг на първо място.

Съществуват и опасения, че снежните запаси могат да достигнат критична точка, при която ще намаляват по-бързо. Едно скорошно проучване показва, че когато средните зимни температури се повишат над -8 градуса по Целзий на определено място, снежните маси там по същество падат от ръба на скалата. Дори частични повишения на температурата над тази точка ускоряват загубата на сняг.

Без сняг, без работа

Лалини и брат му Лука Лалини управляват семейния бизнес в условия, коренно различни от тези, с които се е сблъскал баща им при откриването на курорта.

През 80-те и 90-те години на миналия век Кампо Феличе изобщо не е имал нужда от изкуствен сняг, казва Лука Лалини пред CNN, докато разглежда стари снимки на толкова дълбок сняг, че се налага да го изгребват от прозорците на ресторантите и баровете в курорта. Сега същите съоръжения са затворени, заобиколени от мръсотия.

Тези промени са тежки не само за братята Лалини, но и за техните служители, които обикновено наброяват 250 души през ски сезона. Досега през тази година на работа са били извикани само 50 души.

"В средностатистическа неделя през февруари на всички писти има повече от 6000 души. Тази година нямаме дори 500 души за целия уикенд", казва Лалини пред CNN.

Празниците в края на годината и месец февруари обикновено са най-добрите сезони в района. Празниците в Италия включват годишната settimana bianca, или бяла седмица, през февруари, когато училищата в цялата страна затварят, за да могат семействата да отидат на ски. Сега италианските медии се шегуват, че празникът е бил по-скоро зелена седмица, тъй като почти половината от ски пистите в страната са били отворени само частично или изобщо не са били отворени.

Ски индустрията в тази част на Италия е основният работодател в региона, казва Дженарино Ди Стефано, кмет на Рока ди Камбио, градчето с най-голяма надморска височина в тези планини.

"Последиците от липсата на сняг предизвикват редица проблеми", казва той, гледайки към калните полета. Той казва, че всеки град в региона инвестира много в ски спорта, който осигурява работни места за ски инструктори, мениджъри, персонал на барове и ресторанти, както и за хората, които управляват лифтовете, от целия регион.

"Много хора не работят", казва той.

Липсата на сняг се отразява и на бъдещите скиори - централният италиански дял на Апенините е популярен сред начинаещите състезатели по зимни спортове.

Исидоро Франчези, ски инструктор в Кампо Феличе, казва, че младите състезатели по ски са принудени да търсят други места на по-голяма надморска височина, където снегът е по-обилен, за да тренират. Обикновено това означава да пътуват и по-далеч на север.

"Това е скъпо за семействата, но е и допълнителна икономическа тежест тук. Всички ние работим по-малко. За тези от нас, които винаги са работили тук, е сърцераздирателно да виждат природата развалена по този начин", казва той.