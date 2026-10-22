Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

К метът на Кърджали Ерол Мюмюн е бил отведен за разпит тази сутрин. Това потвърдиха официално от пресцентъра на ДПС пред NOVA.

Полицейски служители влезли в сградата на Общината. По информация на NOVA към момента тече проверка.

Задържаха за разпит кмета на Кърджали

От ДПС съобщиха за задържането и призоваха гражданите да се съберат пред Областната дирекция на МВР в Кърджали в подкрепа на кмета.

„Приятели, съграждани, арестуван е кметът на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн! Събираме се пред ОДМВР – Кърджали в негова подкрепа!“, написаха от партията в публикация в социалните мрежи.

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

Преди пет месеца Ерол Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит. Днес той отново е отведен заради неявяване по преписка, сочат източници на NOVA.

"Кметът на Кърджали е бил отведен от кабинета си, извършени са обиски в дома му и в момента е в районното полицейско управление", каза за БТА заместник-председателят на Народното събрание и народен представител от ДПС Айтен Сабри, която също е пред полицията в Кърджали. Тя посочи, че никой не знае каква е причината за акцията.

„Най-лошото е, че тези акции продължават по същия начин към кметовете на „Движението за права и свободи“ (ДПС). Вчера същата случка се случи на кмета на Белица Радослав Ревански, днес на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн“, подчерта Сабри.

Тя попита това ли е правовата държава и „така ли ще работи - с натиск и репресии“.

„Въпросът е един-единствен - само кметовете на ДПС ли са тези, които трябва да бъдат репресирани и само кметовете на ДПС ли са си вършили по някакъв начин работата и сега ги проверяват“, попита още Сабри.

Пред сградата на Областната дирекция на МВР в Кърджали са се събрали общински служители и заместник-кметове, там е и народният представител от ДПС Байрям Байрям, предаде БТА.

Кой е Ерол Мюмюн

Ерол Емин Мюмюн е роден на 25 май 1979 г. в Кърджали. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) със специалност „Управление на човешките ресурси“, където придобива бакалавърска и магистърска степен.

Професионалният му път започва в Агенцията за държавни вземания, след което работи на различни експертни длъжности в Районната здравноосигурителна каса в Кърджали. По-късно прекарва около 15 години в банковия сектор, като заема и ръководни позиции.

Политическата му кариера е свързана с ДПС. В периода 2015 - 2019 г. е общински съветник в Кърджали и оглавява постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет.

През 2023 г. ДПС го издига за кмет на Кърджали. На местните избори през октомври той печели още на първия тур с 60,25% от гласовете. Встъпва в длъжност на 8 ноември 2023 г.

Мюмюн е и председател на общинската организация на ДПС в Кърджали. От 2024 г. заема поста заместник-председател на партията.​

Междувременно Бургаската окръжна прокуратура повдигна обвинение на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и инж. Димитър Гавазов, както и на областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Те са обвинени в това че са осъществили престъпен сговор помежду си за извършване на търговия с влияние на територията на страната.

От 09:30 ч. Ревански е в сградата на бургаския затвор, където се намира следственият арест. Малко по-късно там е доведен и кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов. Третият обвинен - Христо Широков, в момента търпи домашен арест по друго дело.

Очаква се още днес прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка задържане под стража, която да се гледа в съда още днес, преди изтичане на 72-та часа. Разпитите на още хора продължават и към този момент.

Припомняме, че в сряда след 4-часов разпит Димитър Гавазов беше оставен в ареста, като се търси информация как са разходвани публичните средства от обществени поръчки. Другите служители на Общината бяха освободени след разпит.

В сряда кметът Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС, беше арестуван след като антимафиотите и ДАНС влязоха в общината. Той е задържан за 72 часа. Извеждането му премина при силно напрежение и в присъствието на множество хора, които скандираха името му. На място беше и лидерът на ДПС Делян Пеевски, който прегърна Ревански и отправи остри обвинения към управляващите.