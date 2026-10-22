Присила Пресли се появи със сина си, когото спаси от смъртоносна зависимост

П рисила Пресли бе цялата в усмивки в Германия, когато направи рядка обществена проява със сина си Навароне Гарибалди Гарсия до себе си.

81-годишната актриса и 39-годишният ѝ син посетиха град Баесвайлер във вторник, 20 октомври, за да може Пресли според информациите да се подпише в „златната книга“ на града - книга за гости, съдържаща подписи на забележителни посетители - и да участва в сесия с въпроси и отговори за живота си с бившия си съпруг Елвис Пресли.

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„Очаквам с нетърпение една прекрасна вечер с всички вас, затова с топли чувства ви благодаря“, каза Пресли пред тълпата и добави: „И също така искам да ви представя сина си“.

Тогава Навароне взе микрофона и каза, че е „просто щастлив да пътува с майка си“.

„Благодаря ви за топлото посрещане“, каза той, докато майка му го гледаше с усмивка.

„Всички са толкова любезни и с двама ни“, допълни той.

Актрисата от „Далас“ има Навароне от бившия си партньор Марко Гарибалди, с когото се раздели през 2006 г. след повече от 20 години заедно. Тя и Елвис имаха и дъщеря - Лиза Мари, която почина през 2023 г. на 54-годишна възраст.

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Преди това Пресли се отвори пред списание PEOPLE в история от 2025 г. за това как е помогнала на Навароне да превъзмогне борбата си с пристрастяването. Тя разкри, че синът ѝ е дошъл при нея две седмици след самоубийството на синът на Лиза Мари - Бенджамин Киоу, и я е молил за помощ да се откаже от фентанила.

„Бях в леглото с него и той казваше: „Краката ме болят, краката ме болят“, разказа Присила пред PEOPLE.

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„Ставах и масажирах краката му. Сега знам какво е с някой, който преминава през абстиненция. Ужасно е. Много хора не могат да го преживеят и се връщат директно към това. Беше трудно“, обясни тя.

Звездата каза, че Навароне прекарал 22 дни в абстиненция, преди най-накрая да преминат през най-лошото. Но месеци по-късно неговото възстановяване спряло, когато направил рецидив с хероин.

„Накрая един ден той дойде при мен и каза: „Мамо, искам да спра дрогата. Не искам да правя това повече. Не искам да те наранявам повече. Ще ми помогнеш ли?“, казва Присила.

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„Казах: „Абсолютно ще ти помогна“. Така че той остана в дома ми и аз спях с него всяка нощ, а той имаше абстиненция всяка нощ. Не пожелавам това на никого, защото наистина нищо не можеш да направиш. Не можеш да им дадеш още наркотици, това е сигурно. Те трябва да преминат през това“, разкри тя.

Пресли каза, че Навароне е бил в рехабилитационен център три или четири пъти и сега се справя добре.

„Той е чист оттогава, така че съм наистина щастлива за него“, казва тя.

„Той е на добро място. Успяхме… Отне много време, но Навароне беше готов. Извадих късмет“, допълни тя.

Навароне влезе в заглавията през лятото, когато стартира кампания в GoFundMe за събиране на пари за започване на бизнес с органична пица, който се надяваше да управлява от алеята пред дома си в Лос Анджелис.

Музикантът потърси 5500 долара за покриване на разходите за индустриална фурна за пица, което предизвика критики от хора, които питаха защо не е отишъл при Пресли за финансова помощ.

„Хейтърите ще си хейтят… и съм сигурен, че ще трябва да обяснявам това още много пъти на невежи хора, които си мислят, че трябва да „поискам от майка си“ или че имам пари“, отговори той в Instagram.

„ДА, аз също имам много сметки, аз също имам бюджет“, отговори той.

По-късно той каза пред TMZ, че майка му „обожава идеята“ за компанията за пица, но той „не може да иска пари за всяка капризна идея“, която има, иначе „и двамата щяхме да фалираме“.