България

Смъртните случаи на работното място спадат с 39%, но травмите стават по-тежки

Общият брой трудови злополуки остава почти без промяна, а пострадалите отсъстват средно по 50 дни. Най-рисковите сектори са търговията на дребно, държавното управление и сухопътният транспорт

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

22 октомври 2026, 12:19
Смъртните случаи на работното място спадат с 39%, но травмите стават по-тежки
Източник: istock

Броят на трудовите злополуки с фатален край е намалял с 39% през първите девет месеца на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Ако за деветмесечието на 2025 г. смъртните случаи на работното място са били 59, то тази година са 36. Това показва сравнителният анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за последните две години.

Злополуките не намаляват

Общият брой на трудовите злополуки обаче се запазва сравнително стабилен. За първите девет месеца на 2025 г. те са били 2163, а година по-късно са 2186 – с 23 повече, или ръст от около 1,1%.

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По-дълго отсъствие от работа

Увеличават се както общият брой загубени дни заради трудови злополуки, така и продължителността на отсъствието от работа. Миналата година на една злополука са се падали средно по 47 дни в неработоспособност, а тази година – по 50.

Според НОИ това говори за по-тежки травми и по-бавно възстановяване на пострадалите.

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Къде е най-опасно

Запазва се и разпределението по икономически дейности. През първите девет месеца на 2026 г. най-много трудови злополуки има в търговията на дребно – 224. Следват държавното управление със 176 и сухопътният транспорт със 166.

Така над една четвърт от всички злополуки за периода са се случили в тези три сектора.

Редактор: Маргарита Костадинова
трудови злополуки безопасност на труда статистика НОИ фатални злополуки рискови сектори неработоспособност търговия на дребно сухопътен транспорт държавно управление
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