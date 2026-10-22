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До 1000 евро помощ в Гърция, включително и за българи

Средно по 60 евро на месец за храна ще получават най-бедните домакинства, като първото плащане може да стигне 1000 евро. Наемателите ще получат обратно един месечен наем без да подават молба

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

22 октомври 2026, 11:51
До 1000 евро помощ в Гърция, включително и за българи
Източник: istock

Гърция започва нова програма за помощ с храна за домакинствата с ниски доходи. Вместо готови хранителни пакети, хората ще получават електронни ваучери и сами ще избират какво да купят и от кой магазин. От помощта могат да се възползват и българите, които живеят и работят в Гърция, ако отговарят на условията.

Колко е помощта

Програмата е за 400 млн. евро от европейски средства за следващите две години, съобщи гръцкото Министерство на социалното сближаване и семейството.

Българите в Гърция могат да получат по 150 евро за дете

Средният месечен размер на ваучера е около 60 евро. Тъй като помощта ще се изплаща със задна дата, първото плащане се очаква да стигне до 1000 евро. Целта на правителството е то да бъде преведено преди Коледа.

Кой има право

Програмата е насочена основно към домакинствата, които получават минималния гарантиран доход в Гърция. Социалните служби могат да включат и други семейства в крайна бедност след проверка.

Къде може да се пазарува

Ваучерите могат да се използват само за храна и основни стоки в магазините, включени в програмата. Министерството работи с търговците да се включат възможно най-много малки и средни магазини в цялата страна, включително в отдалечени райони, за да могат хората да пазаруват в кварталните магазини.

До 800 евро обратно за наема

Отделно от ваучерите, наемателите в Гърция ще получат обратно един месечен наем, пишат гръцките медии. Това важи и за българите, които живеят там под наем и отговарят на условията. Сумата е 1/12 от годишния наем, деклариран в данъчната декларация за 2025 г., но не повече от 800 евро. За всяко дете таванът се вдига с 50 евро.

Условието е годишният доход да е до 25 000 евро за несемейните и до 35 000 евро за семейните, като за всяко дете границата се увеличава с 5000 евро. За самотните родители тя е 39 000 евро.

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Допълнителна сума до 800 евро се дава и за жилище, наето за дете студент.

Парите се превеждат автоматично по банковата сметка, без да се подава молба. Плащането трябва да стане до 30 ноември.

Автор: Маргарита Костадинова
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