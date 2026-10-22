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„Никога не питай какво бих направил аз“: Съветът, който Стив Джобс даде на Тим Кук, преди да напусне Apple

При предаването на властта в Apple Джобс предупреди своя наследник да не търси неговата сянка, а да бъде най-добрата версия на себе си. Научете тайните на великия лидер

22 октомври 2026, 12:24
„Никога не питай какво бих направил аз“: Съветът, който Стив Джобс даде на Тим Кук, преди да напусне Apple
Източник: Getty Images

К огато Стив Джобс предаде юздите на Apple на Тим Кук, той му остави съвет, който Кук никога не е забравил. Той му казал да не прекарва време в чудене какво би направил той самият, а да се фокусира върху това сам да взема правилните решения.

„Никога не питай какво бих направил аз, просто прави това, което е правилно“, казал Джобс на Кук.

Кук припомни този разговор в интервю за предаването CBS Sunday Morning, обяснявайки как Джобс е искал той да води Apple по свой собствен начин, вместо да се чувства притиснат да следва същия път.

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Кук се присъединява към Apple през 1998 г. и пое поста главен изпълнителен директор през 2011 г., след като Джобс се оттегли поради влошеното си здраве. Джобс почина през октомври същата година, но неговият съвет продължава да оформя начина, по който Кук мисли за лидерството.

Защо Стив Джобс не искаше Apple да гледа назад

Джобс е имал причина да даде този съвет на Кук. Той е виждал какво може да се случи, когато една компания стане твърде фокусирана върху това да пресъздаде визията на своя основател. Според Fortune, Джобс е забелязал това, докато наблюдава Disney след смъртта на нейния основател Уолт Дисни.

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Джобс познаваше добре компанията. Той беше купил Pixar от Lucasfilm през 1986 г., а по-късно Disney придоби анимационното студио през 2006 г. През това време Джобс забелязал, че хората в Disney прекарвали твърде много време в дискусии какво би направил Уолт Дисни, вместо сами да вземат решения.

„Той бе видял как Disney преминава през тази парализа от седене наоколо и разговори за това какво би направил Уолт [Дисни]. И той не искаше това за Apple“, обясни Кук.

Джобс искаше да избегне същата ситуация в Apple. Той знаеше, че компанията ще трябва да се промени и да расте след неговото заминаване, и не искаше неговият наследник да чувства, че всяко решение трябва да съвпада с неговото собствено мислене.

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Как Стив Джобс подготви Тим Кук да стане главен изпълнителен директор

Кук каза, че Apple никога всъщност не е преживявала нормална промяна в ръководството на върха. Предишните преходи бяха се случвали по време на трудни периоди и Джобс искаше неговото собствено оттегляне да бъде различно.

В крайна сметка той поканил Кук в дома си и му предложил позицията на главен изпълнителен директор. Но заедно с офертата, той изяснил едно нещо: Кук не трябваше да води по начина, по който той го беше правил.

Поглеждайки назад, Кук каза, че този съвет е свалил огромен товар от раменете му.

„Никога няма да забравя това и това беше такъв подарък за мен, защото той свали от раменете ми този въпрос: „Какво би направил Стив?“, каза Кук.

Вместо постоянно да се сравнява с Джобс, Кук решил да се концентрира върху това да бъде най-добрият лидер, който може да бъде.

„Просто наведох глава и си помислих: „Ще бъда най-добрата версия на себе си“, припомня си той.

Кук бе се присъединил към Apple по-малко от година след като Джобс се върна в компанията като временен главен изпълнителен директор. Той стана главен оперативен директор през 2005 г., преди да пое поста главен изпълнителен директор шест години по-късно. Оттогава Кук прекара години в надграждане на съществуващите силни страни на Apple, докато поставяше своя собствен отпечатък върху компанията.

Уроците по лидерство, които Кук научи от Джобс

Кук казва, че някои от основните принципи на Apple са останали с него през годините. Те включват работата в екип, открития дебат, фокуса и високия стандарт за продуктите, които компанията произвежда.

Джобс вярваше, че хората могат да постигнат повече чрез споделяне на идеи и предизвикване на мисленето на другия, отколкото чрез работа в изолация.

„Той имаше визията, че сътрудничеството е нещо, което ще донесе страхотни резултати. Че едно плюс едно е равно на три, а не на две“, каза Кук.

Той също така си спомни за вярата на Джобс, че една добра идея може да стане още по-добра, когато хората са готови да я обсъдят честно. Понякога това означавало да се обадиш на колега късно вечерта, защото нова идея не можела да чака до следващата сутрин.

Но екипната работа била само една част от подхода на Джобс. Той също така вярвал, че знанието какво да игнорираш е също толкова важно, колкото и знанието какво да преследваш.

„Джобс имаше идея за фокус, според която казваш „не“ на хиляди неща, за да кажеш „да“ на едното, което е наистина важно“, каза Кук.

Джобс очаквал много от хората около себе си. За него добре свършената работа не винаги била достатъчна. Той искал хората да надминават себе си, за да произведат нещо изключително. Този подход се превърна в позната част от културата на Apple - от начина, по който работеха екипите ѝ, до вниманието, отделяно на нейните продукти.

Стив Джобс даваше съвети и на други бизнес лидери

Кук не беше единственият бизнес лидер, който се обръщаше към Джобс за напътствия. Главният изпълнителен директор на Salesforce Марк Бениоф и бившият главен изпълнителен директор на Starbucks Хауърд Шулц също са говорили за съветите, които са получили от съоснователя на Apple.

Бениоф си припомни в епизод от 2024 г. на Lenny's Podcast, че Джобс му е помогнал да преодолее това, което той наричал „предприемаческа блокировка“. Джобс го предизвика да мисли по-мащабно, включително да увеличи бизнеса на Salesforce десетократно в рамките на две години, да спечели основен клиент за своя продукт за автоматизация и да изгради икономика на приложенията.

Бениоф приел този съвет като тласък за създаване на пазар за приложения. Резултатът бе AppExchange - платформата на Salesforce за бизнес приложения. По-късно той отдаде заслуженото на напътствията на Джобс за това, че са повлияли на кариерата му, и даде на Apple търговската марка App Store и домейна appstore.com.

Шулц също потърси съвета на Джобс по време на труден период за Starbucks през 2008 г. След като чул за проблемите на компанията, Джобс предложил да бъде сменен целият ръководен екип. Неговата логика била проста: ако настоящите ръководители не са подходящи за бъдещето на компанията, много от тях така или иначе с течение на времето ще си тръгнат.

Първоначално Шулц се борил с тази идея, но по-късно казал, че Джобс е бил прав. В крайна сметка всички членове на ръководния екип, с изключение на един, напуснали.

За Кук обаче съветът на Джобс бил за нещо по-лично. От него не се очаквало да стане друг Стив Джобс. От него се очаквало сам да взема решения и да носи отговорност за тях.

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И това може би е най-трайният урок, който Джобс му остави: зачитането на наследството на един основател не означава да се опитваш да бъдеш този човек. Понякога най-добрият начин да придвижиш една компания напред е да намериш своя собствен начин да я ръководиш.

Източник: TOI    
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