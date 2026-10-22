Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора, реши СГС

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Стефан Белчев: Целта е България да свали дефицита под 3% до 2029 г.

НИМХ предупреждава за рязък обрат във времето на 23 октомври: Оранжев код за порои и бури

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

К ристиан Николов, който излежава присъда за убийството на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това реши Софийският градски съд, който разгледа молбата молбата му по-рано днес, предаде NOVA.

Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Николов беше осъден на 9 години затвор. Към момента той е изтърпял над 1/2 от присъдата в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

„Бих искал отново да изразя съболезнования към семейството на Милен Цветков. Не мога да върна времето назад. Приел съм вината си и съм започнал процес на поправяне. От ден едно в затвора съм започнал да работя - и за администрацията и в помощ на лишените от свобода. Превеждам от два езика, представлявам затворници пред администрацията. Ходя на курсове, предложени ми от затвора - за зависимост от наркотици, професионално обучение по строителство и архитектура. Моля да ми дадете шанс да бъда полезен за обществото отвън и да се ресоциализирам”, заяви Николов в съдебната зала.

Той получи окончателната си присъда през 2023 г. Тогава съдът прие, че Кристиан Николов е действал при евентуален умисъл, когато блъснал автомобила на Цветков, докато шофирал след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. Установено беше и че се е движил със значително превишена скорост.

Какви са условията за предсрочно освобождаване

При разглеждането на молбата съдът трябва да прецени дали са налице законовите предпоставки за условно предсрочно освобождаване. Сред основните критерии са изтърпяната част от наказанието и доказателствата за поправянето на осъдения.

При преценката могат да бъдат взети предвид поведението му по време на изтърпяване на присъдата, участието в дейности за ресоциализация и оценката на администрацията на затвора.

По информация на „24 часа“ Николов е изтърпявал наказанието си в затворническото общежитие в Казичене и няма дисциплинарни нарушения.

Времето, през което осъденият е бил задържан преди влизането на присъдата в сила, както и периодът на домашен арест, се приспадат при изчисляването на изтърпяното наказание съгласно приложимите правила.

Как загина Милен Цветков

Тежката катастрофа стана на 19 април 2020 г., навръх Великден, на кръстовището на столичните булеварди „Черни връх“ и „Хенрик Ибсен“.

Автомобилът, управляван от Кристиан Николов, се вряза в колата на журналиста, който изчаквал на червен светофар. Според данните от разследването Николов се е движил с близо 100 км/ч при ограничение от 50 км/ч. Експертизата установи и липса на спирачен път преди сблъсъка.

Тестовете показаха наличие на амфетамин, кокаин и марихуана. Милен Цветков почина вследствие на тежките травми, получени при удара.

Смъртта на журналиста предизвика широк обществен отзвук и отново постави въпроса за отговорността при тежките пътни произшествия, причинени след употреба на наркотични вещества и при грубо нарушаване на правилата за движение.

Девет години затвор за катастрофата

През 2023 г. Върховният касационен съд потвърди окончателно деветгодишната ефективна присъда на Николов. Магистратите приеха, че престъплението е извършено при евентуален умисъл.

Това означава, че според съдебните изводи деецът е предвиждал възможността да настъпят общественоопасните последици и се е съгласил с тяхното настъпване.

По време на процеса прокуратурата настояваше за по-тежко наказание от 15 години лишаване от свобода.