След митата на Тръмп: Канада поглежда към Турция за оръжия, енергетика и свободна търговия

Първа двустранна визита на канадски лидер в Анкара

Карни и Ердоган ще подпишат споразумение за сътрудничество

Канада търси нови глобални партньори заради враждебното отношение на Тръмп

Премиерът на Канада Марк Карни ще се срещне с президента Реджеп Таийп Ердоган в Турция в четвъртък по време на първото двустранно посещение на канадски лидер, докато търси разширяване на търговските връзки и намаляване на зависимостта от Съединените щати.

Очаква се Карни и Ердоган да подпишат декларация за задълбочаване на сътрудничеството четири ключови области, включително отбраната и енергетиката, съобщи запознат източник. Турски дипломатически източник заяви, че двустранните отношения ще бъдат издигнати до „стратегическо партньорство“.

Карни провежда глобална търговска офанзива, за която се надява, че ще помогне да се омекоти ударът за Канада от търговската война със САЩ, където президентът Доналд Тръмп наложи всеобхватни мита и постави под въпрос суверенитета на съседната страна.

Самолетът на Карни кацна в турската столица Анкара в 08:00 ч. по Гринуич, като беше предвидено то да се срещне с Ердоган в президентския дворец около 12:00 ч. по Гринуич.

Турция, която е член на НАТО, търси нови инвестиции и сътрудничество за разрастващата си отбранителна индустрия, за нови АЕЦ и за минно-добивния си сектор.

От канцеларията на Карни заявиха, че целта на визитата е „Канада да се позиционира като ключов партньор в търговията и инвестициите“. Очаква се той да се срещне с водещи турски бизнес лидери по време на пътуването си, допълни турският дипломатически източник. По време на посещението ще бъдат обсъдени конкретни потенциални стъпки по отношение на търговията, инвестициите, отбранителната индустрия, сигурността и енергетиката, каза още източникът.

Въпреки че търговията между Канада и Турция е скромна, Турция представлява по-малко от 0,3% от общата търговия със стоки на Канада или 4,34 милиарда канадски долара (3,09 милиарда щатски долара), двустранният търговски оборот е нараснал с близо 50% през последните пет години.

„Това пътуване е част от геополитическата необходимост да сигнализираме на американците, че не седим и не ги чакаме“, каза Бесма Момани, професор по политология в Университета Ватерло.

През последната година Канада е подписала повече от 20 търговски сделки като част от стремежа на Карни да удвои износа за страни извън САЩ през следващото десетилетие. През януари той замина за Пекин, за да рестартира влошените отношения с Китай, постигайки споразумение, което драстично намали митата върху електромобилите и канолата.

Въпреки критиките, че Китай представлява риск за сигурността, като се има предвид, че канадските власти вече установиха, че Пекин се е намесил в поне два федерални избори, Карни определи Китай като „по-предсказуем“ търговски партньор от САЩ.

Въпреки това Канада все още изпраща близо 70% от износа си за САЩ.

Репресиите на Турция срещу опозицията от 2024 г. насам и арестите, насочени срещу ЛГБТК+ общността, предизвикаха критики. Но Карни обръща по-малко внимание на правата на човека в сравнение със своите предшественици.

„Карни ще трябва да върви по много тънък лед в Турция между разкриването на нови икономически възможности за Канада и опитите да запази ролята на страната си като средна сила в борбата за равенство“, каза Ана Агатангелу, професор по политика в Университета Йорк.

Анкара твърди, че съдебната система е независима, и отрича разследванията или съдебните дела да са политически мотивирани.

На срещата на върха на лидерите от НАТО през юли Карни и Ердоган започнаха преговори за споразумение за свободна търговия, като Турция се съгласи да се присъедини и като съучредител на Канадската банка за отбрана, сигурност и устойчивост.

Турция проведе разговори с канадската инженерна фирма AtkinsRealis, както и с южнокорейската Korea Electric Power Corporation и китайската State Power Investment Corporation за евентуално изграждане на планираните си втора и трета атомни централи.

През 2024 г. Канада премахна контрола върху износа на оръжие за Турция, включително върху оптичните технологии, използвани в дроновете, които Анкара изнася за десетки държави. Основният износ на Канада за Турция включва леща, самолети и електроника, а внася медицински изделия, риболовни кораби, самолетни двигатели и бижутерия.