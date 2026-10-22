Свят

По следите на Априлското въстание в „Свобода на колела“

Приключението продължава с нови изпитания в събота от 16:30 ч. по NOVA

22 октомври 2026, 12:37
По следите на Априлското въстание в „Свобода на колела“
Източник: NOVA

П аметни места от българската история ще оставят траен отпечатък върху Мариана и Любо в новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. 150 години след Априлското въстание пътешествениците тръгват по следите на героите, за да съберат нови печати и да научат повече за подвига на загиналите за свободата на родината. Времето напредва, а приключението има още много спирки.

Красотата на Родопите ще омае влюбените пътешественици. След нощувка край Смолянските езера двамата ще разгледат Регионалния исторически музей в Смолян, където ще попадат на толкова реалистичен експонат, който ще ги възхити.

Оттам пътуването ще навлезе в сърцето на Априлското въстание. Мариана и Любо ще посетят знакови места за въстанието от Оборище, където е взето съдбовното решение България да се вдигне на бунт, през Копривщица, където ще се докоснат до историята на Тодор Каблешков и неговото „Кърваво писмо“. В Клисура ще се запознаят с преданието за Боримечката и легендарното черешово топче, а стиховете на Христо Ботев и историята на живота му в музея в Калофер ще ги накарат да настръхнат.

Всяко място носи своята история и ще им отнеме повече време да ги разгледат, отколкото са предвидили, а неочакван технически проблем с техния дом на колела ще промени пътя им. Дали това няма да са последните печати на приключенците? Гледайте „Свобода на колела“ тази събота от 16:30 ч. по NOVA.

Следете всичко за „Свобода на колела“ в социалните мрежи Facebook и Instagram. Всички епизоди може да гледате след ефир в NOVA PLAY.

Източник: NOVA    
Свобода на колела пътешествие Априлско въстание българска история Родопите Копривщица Калофер Христо Ботев черешово топче музеи
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора, реши СГС

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора, реши СГС

Принц Хари най-накрая разкри защо той и Меган са решили да се върнат в Англия сега: „Не е нещо, което сме планирали“

Принц Хари най-накрая разкри защо той и Меган са решили да се върнат в Англия сега: „Не е нещо, което сме планирали“

Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Полиция отведе за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Присила Пресли се появи със сина си, когото спаси от смъртоносна зависимост

Присила Пресли се появи със сина си, когото спаси от смъртоносна зависимост

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 1 ден
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 1 ден
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

Краят на билетите за 10 евро: Полетите в Европа може да поскъпнат с до 20%

Свят Преди 11 минути

Изтичат договорите за гориво по старите цени, а шефът на Ryanair предупреждава за поскъпване догодина, ако петролът остане скъп. У нас някои цени вече са се удвоили за две седмици

150 000 дози противогрипни ваксини вече са в България

150 000 дози противогрипни ваксини вече са в България

България Преди 13 минути

Първите препарати за сезон 2026/2027 са предназначени за деца и възрастни хора. Още 300 000 дози се очакват през ноември

Светът е задлъжнял с 365 трилиона долара, а разходите за лихви продължават да растат

Светът е задлъжнял с 365 трилиона долара, а разходите за лихви продължават да растат

Свят Преди 31 минути

Протестите в Европа изведоха на преден план проблема с нарастващата тежест на дълга, като Франция вече плаща повече за заемите си от Италия и Гърция

Смъртните случаи на работното място спадат с 39%, но травмите стават по-тежки

Смъртните случаи на работното място спадат с 39%, но травмите стават по-тежки

България Преди 44 минути

Общият брой трудови злополуки остава почти без промяна, а пострадалите отсъстват средно по 50 дни. Най-рисковите сектори са търговията на дребно, държавното управление и сухопътният транспорт

Марк Карни

След митата на Тръмп: Канада поглежда към Турция за оръжия, енергетика и свободна търговия

Свят Преди 52 минути

Карни провежда глобална търговска офанзива, за която се надява, че ще помогне да се омекоти ударът за Канада от търговската война със САЩ, където президентът Доналд Тръмп наложи всеобхватни мита и постави под въпрос суверенитета на съседната страна

„Тука е така“ не може да продължава: Гюров и Кандев закриха кампанията пред 2100 души в Пловдив

„Тука е така“ не може да продължава: Гюров и Кандев закриха кампанията пред 2100 души в Пловдив

Президентски избори Преди 58 минути

В града на Съединението кандидат-президентското дуо отправи послание за край на примирението с несправедливостта, истинска сигурност за хората и президент, който носи отговорност, вместо да стои отстрани

До 1000 евро помощ в Гърция, включително и за българи

До 1000 евро помощ в Гърция, включително и за българи

БезГранично Преди 1 час

Средно по 60 евро на месец за храна ще получават най-бедните домакинства, като първото плащане може да стигне 1000 евро. Наемателите ще получат обратно един месечен наем без да подават молба

Доналд Тръмп нарежда на репортер в Овалния кабинет да мълчи

„Болен човек ли си? Има ти нещо“: Тръмп крещи на журналист в Овалния кабинет

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко се обърна към репортер в Овалния кабинет на Белия дом и му заповяда да „мълчи“. Инцидентът се случи по време на брифинг във вторник

Медицинска изненада: Жена отиде на лекар за бучка в корема, а роди след броени часове

Медицинска изненада: Жена отиде на лекар за бучка в корема, а роди след броени часове

Свят Преди 1 час

Сами Еванс посетила лекар заради странна бучка до ребрата, но се оказала с така наречената „скрита бременност“. Часове след диагнозата тя проплакала с напълно здраво, доносено момченце

Александър Вучич

Студентско протестно движение разтърсва Сърбия от две години. Този уикенд то ще се опита да вземе властта

Свят Преди 1 час

Нетрадиционна кампания оспорва 14-годишното управление на управляващата партия с дръзък демократичен експеримент

Barclays : Светът няма да бъде в безопасност до 2020 г.

Barclays съкращава 5000 работни места след мащабни инвестиции в изкуствен интелект

Свят Преди 1 час

Британската банка Barclays съкращава 5000 работни места в световен мащаб до края на 2026 г. Съкращенията, засягащи около 5% от персонала, са пряк резултат от внедряването на изкуствен интелект за повишаване на ефективността

Матю Пери

Зад усмивката на Чандлър: Матю Пери похарчил $7 млн. за борба със зависимост

Свят Преди 1 час

Историята на Матю Пери е трагично напомняне, че никога не познаваме напълно битките, които другите водят

657 продукта кандидатстват за място сред 50 Best Products From Bulgaria

657 продукта кандидатстват за място сред 50 Best Products From Bulgaria

Любопитно Преди 1 час

Силен интерес беляза кандидатстването за първото издание на националната селекция. Българско и международно жури ще определят финалните 50, които ще бъдат представени през април 2027 г.

Бюджетната бомба тиктака: Две от най-големите икономики на Запада вървят към финансова катастрофа

Бюджетната бомба тиктака: Две от най-големите икономики на Запада вървят към финансова катастрофа

Свят Преди 2 часа

МВФ предупреждава за трайно високи бюджетни дефицити в Г-7

Макс Баклаян от „Тавекс“

Макс Баклаян: Цените на имотите, измерени в злато, ще паднат двойно в следващите 5 години

Парите ни Преди 2 часа

„Безплатният обяд“ с имотите на зелено свърши, а 12 месеца са твърде кратък срок за каквато и да е инвестиция, смята финансовият анализатор

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

Кметовете на Сунгурларе и Белица с обвинения за търговия с влияние

България Преди 2 часа

Димитър Гавазов и Радослав Ревански са задържани до 72 часа. Третият обвиняем е с мярка „домашен арест“ по друго дело

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Канарата е най-високият водопад в Средна гора

sinoptik.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg

На 81 години Присила Пресли изненада с рядка публична поява: До нея беше синът ѝ, когото малцина познават

Edna.bg

Красиво, умно и практично: защо жените вече не правят компромис с автомобила си

Edna.bg

Осъденият за смъртта на Милен Цветков излиза предсрочно от затвора

Nova.bg

Кметът на Кърджали е отведен за разпит

Nova.bg