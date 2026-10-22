Медицинска изненада: Жена отиде на лекар за бучка в корема, а роди след броени часове

С ами Еванс смяташе, че бучката до ребрата ѝ може да е херния. Вместо това 41-годишната жена откри, че е бременна, и посрещна здраво момченце само часове по-късно.

Еванс, която живее в Борнмът, Дорсет, нямала представа, че очаква дете, когато посетила лекаря си с притеснения относно симптомите си на 14 септември, според интервю за предаването This Morning от сряда, 20 октомври. Тя преживяла това, което е известно като криптична (скрита) бременност, при която човек не осъзнава, че е бременен, до късен етап от бременността или дори до момента, в който започне раждането.

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„И така, чувствах се малко странно“, каза Еванс в This Morning.

„Чувствах се така от известно време и не бях сигурна какво е“, разкрива тя, цитирана от People.

Еванс обясни, че не е имала цикъл от месеци, но приемала промените като съпътстващи нейното отслабване, рутината с упражненията и възрастта ѝ. Тя също така се била подложила на операция за поставяне на стомашен пръстен две години по-рано и бе отслабнала с над 63 килограма, което според нея е допринесло да не осъзнае, че е бременна.

41-year-old woman went to hospital over ‘mysterious lump’ and came home with newborn baby https://t.co/P5wVtuz7RP https://t.co/a9muckay4q — Tyla (@Tyla) October 21, 2026

Когато Еванс посетила личния си лекар, тя споменала за необичайната бучка на корема си и останалите си симптоми. Лекарите първоначално обмисляли херния, но тестът за бременност също станал част от прегледа, според нейния разказ в This Morning.

Въпреки че първоначалният тест изглеждал отрицателен, лекарят забелязал бледа линия и препоръчал на Еванс да направи друг тест за бременност у дома, съобщава Discover SWNS. Този тест се оказал положителен, но тя не подозирала, че може да е близо до раждане.

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Тази вечер Еванс продължила с обичайната си рутина. Взела антибиотици за инфекция на пикочните пътища и отишла на редовния си час по водна аеробика, според интервюто ѝ за This Morning. Около 1 ч. сутринта обаче започнала да изпитва болки в стомаха, докато спяла на леглото до сина си.

Първоначално Еванс помислила, че изпитва спазми от менструация. С засилването на болката синът ѝ попитал дали е добре и се предложил да се обади на спешна помощ. Първоначално Еванс му казала, че ще се оправи, но в крайна сметка осъзнала, че трябва да отиде в болницата.

След като пристигнала там, друг тест за бременност се оказал положителен, а лекарите направили ехографски преглед, който разкрил бебе.

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„Казах: „Добре, значи губя ли го? Това ли е тази болка?“ Защото [с] първия ми син имах спешно цезарово сечение и бях с индуцирано раждане. Не знаех какво е усещането при родилни болки, така че не можех да сглобя картината“, каза Еванс в This Morning.

Еванс сподели, че ѝ е било съобщено, че е бременна около 19:00 ч., и първоначално се притеснила, защото медицинският екип не можел веднага да установи в кой месец е или дали бебето може да е недоносено, според This Morning.

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Ситуацията станала още по-изненадаща, когато разбрала, че вече ражда.

Еванс се свързала с партньора си, 38-годишния Тристън Маккенд, който по това време работел в Испания, за да сподели новината, съобщава Discover SWNS. Двойката по-рано е обсъждала да няма повече деца, тъй като Еванс имала 10-годишен син, а Маккенд - 16-годишна дъщеря, обясни тя в This Morning.

Не след дълго техният син Ноа вече бил роден, съобщава The Mirror. Ноа се родил с тегло 3,650 кг и бил напълно здраво, доносено бебе, предава изданието.

Еванс успели да се свърже и с майка си преди раждането. Майка ѝ, която била у дома и се грижела за сина на Еванс, уредила нейна колежка да отиде в болницата и да ѝ окаже подкрепа, каза Еванс.

Woman, 41, Discovers She’s Pregnant After Doctors Investigate a Lump, Gives Birth Hours Later https://t.co/fUjyUMahbo — People (@people) October 22, 2026

„Тя дойде и беше мой партньор по време на раждането. Да е жива и здрава. Видя много повече, отколкото е очаквала, бидейки просто колежка от работата“, каза тя.

Въпреки шока да стане майка отново толкова неочаквано, Еванс каза, че постепенно се е адаптирала към живота с Ноа.

„Бях малко като: „О, Боже, той истински ли е?“ Просто не можех да го проумея“, каза тя, според Discover SWNS.

„Не бих казала, че имаше връзка веднага. Беше просто „О, Боже мой, това е моето бебе“.“, каза тя.

Преходът бил толкова неочакван, че дори чуването на бебешки плач първоначално я обърквало.

„И след това, знаете ли, дори на следващия ден, чух бебе да плаче в стаята и си казах: „Какъв е този шум?“, споделя тя.

„Сега вече се приспособих и просто мисля, че той е толкова сладък. Мисля, че бебетата винаги са благословия“, категорична е майката.

Маккенд, инженер, който живее в Улуич, Югоизточен Лондон, на повече от два часа път от дома на Еванс, временно се премества по-близо, за да помага в грижите за новороденото им дете, съобщава The Mirror.

Въпреки че преживяването на Еванс било неочаквано, скритите бременности са познат феномен. Около 1 на 475 бременности остава незабелязана до около преполовението на бременността, докато приблизително 1 на 2500 не бива разкрита до самия момент на раждането, според данни на Cleveland Clinic.

Скритата бременност може да остане незабелязана поради редица причини, включително липса на забележими симптоми, объркване на симптомите с друго състояние или неточен резултат от тест за бременност, пояснява Cleveland Clinic.

Медицинските специалисти могат да диагностицират бременност чрез ултразвук, кръвен тест или тест на урината, обясняват от клиниката.