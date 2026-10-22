Barclays съкращава 5000 работни места след мащабни инвестиции в изкуствен интелект

Британската банкова група Barclays обяви планове за съкращаване на около 5000 работни места до края на 2026 г. в световен мащаб. Това е пряка последица от засиленото внедряване на изкуствен интелект (AI) и технологии, целящи повишаване на ефективността на банката.

Съкращенията се равняват на приблизително пет процента от всички служители на компанията, които към края на 2025 г. наброяваха около 93 000 в световен мащаб, съобщава The Independent. Това означава, че близо 5000 служители ще бъдат засегнати от тези промени. Около 1000 от позициите вече са били закрити през първата половина на 2026 г., а останалите 4000 ще бъдат премахнати до края на годината, потвърждава и BBC. Тези стъпки са част от по-широка стратегия за оптимизация на работната сила.

Стратегия за ефективност и технологична трансформация

По-голямата част от съкращенията засягат оперативни и функционални роли в цялата банка. Тези позиции често включват задачи, свързани с обработка на данни, административна поддръжка и други рутинни процеси, които могат да бъдат автоматизирани или оптимизирани чрез изкуствен интелект. Основният дял от засегнатите позиции е в подразделението за банкиране на дребно в Обединеното кралство, където се очаква най-голямо въздействие от технологичните промени. Съкращения обаче ще има и в инвестиционното банкиране на групата, което показва, че трансформацията обхваща всички ключови звена на Barclays.

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Главният изпълнителен директор на групата, Си Ес Венкатакришнан, известен в банката като Венкат, заяви, че това е „резултат от инвестициите, които сме направили в технологиите в продължение на много години и които продължаваме да правим“. Според него, внедряването на изкуствен интелект е направило някои работни процеси по-ефективни, което е намалило нуждата от определени роли, като например разработчици.

Тези действия са част от приключващата тригодишна стратегия на Barclays за повишаване на производителността, която включва мащабни съкращения на разходите и засилване на технологичния капацитет. Само през третото тримесечие на годината компанията е предприела „структурни действия за намаляване на разходите“ на стойност около 200 милиона британски лири, които са част от общо 600 милиона лири, спестени през годината.

От Barclays съобщиха, че планират допълнителни икономии на стойност около 300 милиона лири за последните три месеца на годината. Тези мерки са част от по-широка стратегия за оптимизация на разходите, която цели да повиши финансовата ефективност на банката. В същото време банковата група отчете значителен финансов успех, реализирайки печалба преди данъци в размер на 2,3 милиарда британски лири за тримесечието до края на септември. Това представлява увеличение с 12% в сравнение със същия период на предходната година, което подчертава устойчивостта на бизнеса въпреки предприетите структурни промени, както се посочва в информацията на The Independent.

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Решението на Barclays не е изолиран случай, а по-скоро ясен индикатор за глобална тенденция във финансовия сектор. Ускоряващото се навлизане на изкуствения интелект и автоматизацията предвещава фундаментално преструктуриране на работната сила, където ефективността, постигната чрез технологии, все по-често ще определя бъдещето на традиционните банкови професии.