Космическото съкровище: Ще направи ли мисията „Психея“ всички милионери?

С ондата „Аспас“ е на път към астероид, който може да е пълен с ценни метали на стойност около 10 000 000 000 000 000 000 000 долара, или 10 квинтилиона долара.

Астероидът, наречен "Психея"16, се намира в Астероидния пояс между Марс и Юпитер. Смята се, че той е пълен с ценни метали като злато, платина и кобалт и следователно може да струва 100 000 пъти повече от стойността на световния брутен вътрешен продукт от 100 трилиона долара.

НАСА изстрелва космически апарат, наречен също “Психея”, от космическия център “Кенеди” на НАСА във Флорида на 13 октомври 2023 г. и той трябва да пристигне до астероида през лятото на 2029 г.

Цифрата от 10 квинтилиона долара се основава на стойността на потенциалната награда от астероида, ако той бъде транспортиран обратно на Земята и по някакъв начин добит.

„Това е нещо, което обмислям от дълго време. Дори и да успеем да вземем едно голямо метално парче и да го завлечем обратно на Земята... какво бихте направили?“ Този въпрос задава Линди Елкинс-Тантън, водещ учен на мисията на НАСА.

Дори обаче мисията „Психея“ да открие, че едноименният астероид съдържа богатства, няма как със сегашната технология да доставим астероида у дома. Освен това извличането на материали от такова отдалечено място би било свързано с огромни логистични и икономически предизвикателства, посочват експерти.

Дори и добивът да стане възможен, внезапното навлизане на такова огромно количество метал в световната икономика вероятно ще доведе до рязък спад на пазарните цени на металите, което значително ще намали ефективната стойност на астероида.

“Психея” ще обикаля около астероида повече от две години, като ще се доближи на 75 км от повърхността на "Психея"16, докато прави измервания на този странен астероид.

