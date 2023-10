Полет до един астероид: Старт на космическата мисията "Психея"

А мериканската космическа агенция НАСА и компанията "Спейс Екс" отложиха насроченото за 12 октомври изстрелване на мисията "Психея" заради неблагоприятно време, съобщиха от НАСА на сайта си.

🎤 Check One Two, Mic Check... 🚀 Watch this space! Meet us back here at 8:00 am EDT, as we begin our #CountdownToLaunch providing live updates and insight of the #MissionToPsyche ! Psyche is scheduled to lift off at 10:19 am EDT! https://t.co/47tC74Rf2l

Космическата мисия до астероида 16 Психея е изстреляна на 13 октомври в 10:19 часа северноамериканско източно време от космическия център "Кенеди" във Флорида.

Breaking the news! Breaking the news! Our trip to a metal world, the #MissionToPsyche, is now slated to launch on Friday, Oct. 13. 🤘



Don't be paranoid. It's not a Black Sabbath... it's because of weather conditions at @NASAKennedy. More info on the mission blog:… pic.twitter.com/Fs6iFcSPPL