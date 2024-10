Пукнатини и въздушни течове: НАСА посочи основните заплахи за остаряващата МКС

24 години вече Международната космическа станция (МКС) е дом на хората, живеещи в Космоса.

Историята ѝ започва на 20 ноември 1998 г., ракетата-носител "Протон-К" извежда в орбита руския функционален товарен блок "Заря" - първият модул на МКС. По-малко от месец по-късно, на 7 декември, "Заря" се скачва с американския модул "Юнити" и започва сглобяването на МКС.

В събота, 2 ноември, на Международната космическа станция (МКС) ще навърши 24 години непрекъснат престой на хора в Космоса. Това е важна годишнина, а МКС не става по-млада. Според настоящия план космическата станция ще продължи да работи до 2030 г., след което ще бъде деорбитирана през 2031 г.

Нов одит обаче разкри, че планът крие рискове и че дори датите далеч не са сигурни.

Най-важното, което трябва да се каже сега, е, че астронавтите и космонавтите на борда не са в непосредствена опасност. Дори и след като е надхвърлила планирания си експлоатационен срок, МКС продължава да работи добре. Но в дългосрочен план съществуват повишени рискове, които трябва да се приемат изключително сериозно. Неотложен въпрос са течовете, особено от руския сегмент на МКС; загубите на атмосфера в Космоса достигнаха своя връх само преди няколко месеца.

„Продължаващите пукнатини и въздушни течове в тунела за прехвърляне на обслужващия модул са основен риск за безопасността; и НАСА и Роскосмос си сътрудничат за разследване и намаляване на пукнатините и течовете, за определяне на първопричината и за наблюдение на станцията за нови течове. През април 2024 г. обаче НАСА установи увеличаване на честотата на течовете до най-високото им ниво до момента“, се посочва в доклада.

През лятото НАСА и Роскосмос - руската космическа агенция - запечатаха множество места сред 50-те открити проблемни области. Смята се, че не всички от тях са течове; някои може да са били обикновени драскотини по повърхността.

Не всички опасности от течове идват от възрастта или износването. Преди няколко години една от руските капсули „Союз“ беше ударена от микрометеорит или малко парче космически боклук. Това доведе до изтичане на охладителна течност, което принуди двамата космонавти и един астронавт, които пътуваха с нея, да останат на борда още шест месеца и да чакат да бъде изпратена друга капсула.

Докладът всъщност повишава сериозността и на двата въпроса. НАСА е решила да поеме някои рискове, когато става въпрос за микрометеорити и орбитални отпадъци (ММОД), поради нарастващите разходи за добавяне на защитни екстериори. Агенцията планира да увеличи възможностите за проследяване на орбитални отпадъци, за да следи опасностите, преди те да възникнат.

Друг свързан с това въпрос е възможността астронавтите да се укриват в космическите кораби, с които са пътували. Все пак убежището може да не е достатъчно, ако се наложи евакуация.

„Въпреки че програмата за МКС разполага с достатъчно планове и процедури за осигуряване на безопасността на екипажа в отговор на рутинни или извънредни заплахи за работата на станцията, тези планове продължават да се развиват, Въпреки това, поради високите разходи и ограничения бюджет, липсата на готови за изстрелване превозни средства пречи на Агенцията да разполага с възможности за незабавна реакция, ако превозните средства на екипажа се сблъскат със значителни повреди и вече не са безопасни за евакуация на екипажа“, продължава резюмето на доклада.

