Луната е пред сблъсък с космически отпадък, летящ с 9300 км/ч

Л уната е пред сблъсък с тежащ три тона космически боклук, като при удара се очаква да се образува кратер, предаде Асошиейтед прес.

Ракета на "СпейсЕкс" ще се блъсне в Луната през март

Останките от ракета ще се разбият в далечната страна на Луната със скорост от 9300 км/ч в петък, но любопитните очи на телескопите няма да успеят да го заснемат. Може да отнеме седмици, дори месеци, за да станат ясни последствията от удара чрез сателитни изображения.

Scientists expect the object to carve out a hole 33 feet to 66 feet across and send moon dust flying hundreds of miles across the barren, pockmarked surface. https://t.co/cKtOeMf7aC

Според експертите отпадъкът се носи хаотично из космоса, след като Китай изстреля ракетата преди почти десетилетие. Китайците обаче изразяват съмнения, че това е техен апарат.

Без значение чия собственост е, учените очакват обектът да издълбае дупка с диаметър от 10 до 20 метра, както и да разпръсне лунен прах на стотици километри по неплодородната и набраздена повърхност.

Космическите боклуци, летящи в ниска орбита са сравнително лесни за проследяване. Обектите, които се изстрелват по-далеч в космоса, е малко вероятно да се сблъскат с нещо, а тези в най-далечни части обикновено скоро се забравят, освен от малка група наблюдатели, които влизат в ролята на небесни детективи.

Първоначално компанията "Спейс Екс" получи информация за предстоящия сблъсък, след като използващият софтуер за проследяване на космически обекти изследовател Бил Грей идентифицира пътя на останките през януари. Смяташе се, че обектът е ракета "Фалкон 9" на компанията. Тя беше изстреляна през 2015 г., но след приключване на мисията ѝ нямаше достатъчно гориво, за да се върне на Земята и остана в космоса.

Миналия месец обаче Бил Грей заяви, че летящият "мистериозен" обект не е на "Спейс Екс", а е част от китайска ракета, която е извела капсула за тестови проби към Луната през 2014 г. Служители от Пекин обаче твърдят, че тя е навлязла обратно в атмосферата на Земята и е изгоряла.

Китай осъществи две подобни мисии - тестовият полет и още един до Луната през 2020 г. Според американски наблюдатели двете се смесват.

Space junk from rockets and satellites on track to crash into the moon on the dark side. The impact will carve out a crater the size of several semi tractor-trailers pic.twitter.com/IHiU4DnAdE