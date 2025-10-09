Любопитно

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина

9 октомври 2025, 06:45
Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали
Източник: iStock/Getty Images

М алкото листче хартия, което получавате след покупка на хранителни стоки или зареждане на резервоара, може да изглежда безобидно. Но експертите казват, че термохартиените касови бележки, които не използват мастило, биха могли незабелязано да ви излагат на вредни химикали. За разлика от традиционната хартия, термохартиените касови бележки са покрити със съединения, които реагират на топлина, което прави печатането бързо и евтино. Удобно за магазините, да, но не толкова безопасно за вас.

Ето защо: повечето термохартиени касови бележки съдържат бисфенол А (BPA) или неговия химичен братовчед бисфенол S (BPS). Тези вещества са ендокринни разрушители, което означава, че могат да повлияят на хормоните ви. Според проучване от 2021 г., публикувано в Environmental Science & Technology , честото боравене с термохартиени касови бележки може да доведе до проникване на BPA в тялото чрез контакт с кожата. Рисковете са особено високи за служителите в търговските обекти и касиерите, които могат да докосват стотици касови бележки дневно. Химикалът не остава само по ръцете ви. Той може да се прехвърли върху храната, лицето ви или дори продуктите за грижа за кожата, ако ги докоснете веднага след това.

И така, всяка касова бележка ли е опасна? Нека се задълбочим в скритата истина зад термохартията.

Как всъщност работят термохартиените касови бележки

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина.

Ето как думите и числата се появяват мигновено, без да се използва мастило или тонер. Процесът е евтин и ефикасен, поради което почти всеки супермаркет, бензиностанция или банкомат го използва.

Но това удобство крие и тъмна страна. Основният химикал, използван в продължение на десетилетия, е BPA. Въпреки че осведомеността за опасностите му е нараснала, много производители просто са го заменили с BPS, който според изследванията може да е също толкова вреден.

Здравни рисковена BPA и BPS в термохартиени касови бележки

BPA и BPS са част от група, наречена ендокринни разрушители. Тези химикали имитират естествените хормони, особено естрогена, и могат да повлияят на хормоналния баланс на организма. Изследванията свързват излагането на BPA с:

  • Репродуктивни проблеми, включително намалена плодовитост
  • Повишен риск от рак на гърдата и простатата
  • Проблеми с развитието при децата
  • Метаболитни проблеми като затлъстяване и диабет

Дори малки количества, приемани редовно, могат да се натрупат с течение на времето, което да породи дългосрочни здравословни проблеми.

Защо е рисковано да боравите с термохартиени касови бележки

Може би се чудите дали самото докосване на лист хартия може наистина да ви навреди. Отговорът е „да“, особено при често излагане. Проучванията показват, че BPA може да се прехвърли от касовите бележки върху кожата и след това да попадне в кръвния поток.

Проучване от 2021 г. в Environmental Science & Technology установи, че касиерите и служителите в магазините, които обработват стотици касови бележки дневно, имат значително по-високи нива на BPA в телата си в сравнение с хора, които рядко ги докосват. Друго проучване отбелязва, че използването на дезинфектант за ръце или овлажнители веднага след докосване на касови бележки може действително да увеличи абсорбцията на BPA, защото кожата става по-пропусклива.

Ежедневно излагане на касови бележки с термохартия

За повечето хора, една-единствена касова бележка тук-там може да не причини вреда. Но постоянното излагане, особено за някой, който работи на гише за фактуриране, може да повиши нивата в опасната зона. Остатъците от BPA могат лесно да залепнат за пръстите, което прави възможно пренасянето на химикала върху храна, закуски или дори ръцете на детето ви, когато се приберете от пазаруване.

По-безопасни алтернативи на термохартиените касови бележки

Някои страни, като Франция, са забранили употребата на BPA в термохартия. В други региони търговците на дребно бавно преминават към опции без BPA или BPS. Дигиталните касови бележки, изпращани чрез SMS или имейл, също стават все по-разпространени и са по-безопасна алтернатива.

Какво можете да направите, за да намалите риска от термохартия?

  • Кажете „не“ на ненужните касови бележки. За малки покупки се откажете, ако е възможно.
  • Измийте ръцете си след работа с касови бележки, особено преди хранене.
  • Избягвайте да използвате дезинфектант за ръце веднага след докосване на касови бележки, защото той увеличава абсорбцията.
  • Поискайте дигитални касови бележки, когато са налични.

Ако сте касиер, използвайте ръкавици или редувайте задачите си, за да ограничите ежедневното излагане на риск.

Термохартиените касови бележки може да изглеждат безобидни, но химикалите, които съдържат, не са. BPA и BPS могат да проникнат в тялото ви само чрез докосване, което представлява дългосрочен риск за здравето, особено за тези, които често ги боравят. Въпреки че случайната касова бележка няма да ви навреди, осведомеността и малките промени, като например преминаването към цифрови касови бележки, могат да допринесат значително за намаляване на излагането на риск.

Следващия път, когато ви предложат фиш на касата, помислете два пъти. Наистина ли ви е нужен или е по-добре да го оставите?

Източник: Times of India    
Термохартиени касови бележки Бисфенол А BPA Бисфенол S BPS Ендокринни разрушители Здравни рискове Хормонални нарушения Контакт с кожата Дигитални касови бележки Излагане на химикали Намаляване на риска
Последвайте ни
В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп:&nbsp;Израел и &quot;Хамас&quot; с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени</p>

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Свят Преди 7 минути

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение

КЗП и НАП започват масови проверки в търговските обекти

КЗП и НАП започват масови проверки в търговските обекти

България Преди 29 минути

Ще се следи дали всички етикети в търговските обекти и заведенията са в лева и евро, а касовите апарати показват сметката и в двете валути

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

България Преди 8 часа

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Свят Преди 8 часа

Това е мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Свят Преди 8 часа

Френският премиер в оставка коментира, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство

<p>Медведев на посещение в КНДР</p>

Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Свят Преди 8 часа

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

България Преди 9 часа

Паднали скални късове има на още няколко места в старопрестолната столица

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Свят Преди 9 часа

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

<p>Какво се случва с беларуската опозиция, живееща в изгнание в Литва?</p>

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Свят Преди 9 часа

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Свят Преди 10 часа

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов"

Кола избухна в пламъци в Пловдив

Кола избухна в пламъци в Пловдив

България Преди 10 часа

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Свят Преди 10 часа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Свят Преди 10 часа

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

<p>Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София (ОБЗОР)</p>

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София

България Преди 10 часа

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“

<p>Министър Кирилов: Важни са всички в здравната система</p>

Министър Силви Кирилов: Важни са всички в здравната система

България Преди 11 часа

По думите му последното, което е нужно на българското здравеопазване, е противопоставяне

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 11 часа

Тираджията Калин ще получи властта на ръководи мисията

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Ратклиф обяви: Трябва търпение, ще дам три години на Аморим

Gong.bg

Хари Кейн пропуска контролата на Англия срещу Уелс

Gong.bg

Валежите спират, вятърът остава: Идват температури до около 20 градуса

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg