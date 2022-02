Коралите почти сигурно са обречени

Кораловите рифове, необходими за оцеляването на половин милиард души, е твърде вероятно да са обречени на изчезване заради глобалното затопляне, дори ако целите на Парижкото споразумение бъдат постигнати, предаде Франс прес, позовавайки се на резултатите от ново проучване.

При средно покачване на температурата с 1,5 градуса Целзий над прединдустриалните нива - най-амбициозната цел на Парижкото споразумение от 2015 г., повече от 99 процента от коралите не биха могли да се възстановят от все по-честите вълни от морски горещини, смятат авторите на проучването, публикувано в сп. "PLOS Climate".

Според изследователите, които са използвали изцяло ново поколение климатични модели, анализиращи океаните с разделителна способност от един квадратен километър, при затопляне с 2 градуса по Целзий, смъртността им ще бъде 100 процента.

"Суровата действителност е, че няма безопасен праг на затопляне за кораловите рифове, които са дом на една четвърт от морския живот", коментира водещият автор на изследването Адел Диксън от университета на Лийдс, Великобритания.

"Дори и 1,5 градуса по Целзий са твърде много за екосистемите, които са на първа линия на затоплянето", отбелязва Диксън.

