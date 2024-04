Кораб пламна край бреговете на Севастопол

В пристанището на Севастопол на окупирания от Русия полуостров Крим се е запалил кораб, за който военни източници в Киев съобщиха днес следобед, че е спасителният кораб "Комуна", предаде ДПА.

Катамаранът, който е спуснат на вода през 1912 г., вероятно е най-старият действащ кораб в руския флот. Руските социални мрежи съобщиха за експлозия на кораба днес, която може да е била причинена от удар на ракета или боен дрон.

Първоначално нямаше официално изявление от руската страна, посочва ДПА.

През последните месеци украинските въоръжени сили многократно атакуваха руски кораби около Крим с различни оръжейни системи, припомня ДПА.

In occupied #Crimea, the large Russian sub salvage ship Kommuna, has been moored in Striletska Bay Sevastopol for a number of years. Video footage from today looks to show the upper wheelhouse on fire. #Ukraine's picking off Russia's navy, ship by ship. https://t.co/1EgRKyq1zQ pic.twitter.com/8nuhosO4b3