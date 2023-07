Ферибот пламна край бреговете на Нидерландия, има жертва

Т оварен кораб се запали край Нидерландия, предаде АФП. Спасителни хеликоптери и лодка евакуираха 23-ма членове на екипажа на ферибота край нидерландския бряг, съобщиха властите.

„Около полунощ бреговата охрана получи доклад, че Fremantle Highway гори“, обяви службата на уебсайта си, добавяйки, че инцидентът е станал на около 27 морски мили (50 км) северно от остров Амеланд.

Най-малко един член на екипажа е загинал, а няколко други са били ранени след пожара на кораба, превозващ автомобили край нидерландския бряг.

A Large cargo ship carrying nearly 3,000 cars on board has caught #fire off the coast of the #Netherlands;

A rescue operation is currently underway for the 23 crew members.

There is news of a one person's death.#Ameland #Cargoship pic.twitter.com/sEjuOZaiHz