Конфликтът се изостря: Нова ескалация между хутите и Саудитска Арабия

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А така на йеменските бунтовници хути рани 11 души в южната част на Саудитска Арабия късно в четвъртък. Това е най-големият брой пострадали при подобно нападение в кралството за повече от четири години, съобщи водената от Рияд военна коалиция.

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

Сред ранените са седем саудитски граждани, двама египтяни, един йеменец и един пакистанец. Според говорителя на коалицията генерал Турки ал-Малики атаката е извършена в района Наджран, близо до границата с Йемен.

Подкрепяните от Иран хути засилиха нападенията си срещу Саудитска Арабия и международно признатото правителство на Йемен през последните седмици.

Рияд очаква нови атаки

На фона на ескалацията високопоставен саудитски представител заяви пред Ройтерс, че Рияд разполага с разузнавателна информация за възможни нови атаки срещу кралството от иракски милиции и йеменските хути, които според него действат под ръководството на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

По думите му разузнавателни служби от Саудитска Арабия, САЩ и няколко други държави от Близкия изток са получили информация, че евентуалните удари могат да бъдат насочени срещу цивилна и икономическа инфраструктура.

Сред възможните цели са енергийни обекти, пристанища и летища.

Ескалация в Близкия изток: Хутите атакуваха летище в Саудитска Арабия

Саудитските власти са засекли придвижване на дронове и ракети, което според представителя поражда опасения за координирани атаки срещу северни и южни райони на кралството.

Той определи заплахите като особено тревожни на фона на усилията на Рияд да постигне деескалация и мирно споразумение чрез преговори.

В същото време саудитският представител заяви, че контактите с всички страни, включително Иран, както и посредническите усилия, продължават да се развиват „в правилната посока“. Според него една от целите на планираните атаки може да бъде именно възпрепятстването на дипломатическите усилия.

Саудитска Арабия и САЩ продължават да си сътрудничат на всички равнища, включително оперативно с Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM), добави представителят.

Той подчерта, че Рияд е готов да предприеме „всички необходими мерки“, за да отговори на евентуална агресия.

САЩ удариха Иран, ракети над Бахрейн и Кувейт, хутите обявиха блокада на Саудитска Арабия

Десетки йеменски военнослужещи са убити

По-рано в четвъртък хутите са извършили ракетни и дронови атаки срещу военни позиции в централната и източната част на Йемен.

При нападенията са загинали най-малко 58 военнослужещи от силите на международно признатото йеменско правителство.

Военен говорител на хутите заяви, че атаките са били извършени в отговор на военното укрепване на позициите на правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия.

От Министерството на отбраната на Йемен заявиха, че ще последва ответна реакция.

Хутите атакуваха с ракети саудитски танкер в Червено море

Хутите обявиха морска блокада

Напрежението между Рияд и хутите се засили допълнително през последните седмици, след като подкрепяните от Иран бунтовници обявиха морска блокада на саудитските пристанища по Червено море.

Впоследствие хутите поеха отговорност за редица атаки срещу саудитски кораби и военни обекти.

В отговор Саудитска Арабия нанесе удари по военни цели в Йемен.

Конфликтът отново се изостря

Хутите контролират столицата Сана и голяма част от северната част на Йемен. Групировката постигна примирие с подкрепяното от Саудитска Арабия правителство през 2022 г., което до голяма степен спря бойните действия.

През последните седмици обаче напрежението отново рязко се увеличи. Атаките на хутите срещу правителствените сили и интереси, свързани със Саудитска Арабия, се засилиха, а Рияд отговори с въздушни удари по позиции на бунтовниците.

Защо най-страшният съюзник на Иран не се намесва?

Войната в Йемен започна през 2014 г., когато хутите превзеха голяма част от северната част на страната, включително столицата Сана. През следващата година Саудитска Арабия оглави военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство.

Конфликтът продължава повече от десетилетие и доведе до една от най-тежките хуманитарни кризи в света. Стотици хиляди хора са загинали пряко или косвено в резултат на войната, а милиони йеменци се нуждаят от хуманитарна помощ.

Хутите са подкрепяни от Иран и през последните години превърнаха нападенията срещу кораби в Червено море в основен инструмент за оказване на натиск върху регионалните си противници.

Новата ескалация поражда опасения, че конфликтът може отново да се разрасне извън границите на Йемен и да засегне ключова инфраструктура в Саудитска Арабия, включително енергийния сектор и морските транспортни маршрути.