Кой уби малката кралица на красотата? Нова ДНК технология разплита мистерията „ДжонБенет Рамзи“

Снимката е архивна: В Тайланд бе задържан заподозрян по случая с убийството на ДжонБенет

Т ри десетилетия след една от най-мрачните и мистериозни трагедии в американската история, новите технологии за ДНК анализ са напът най-сетне да разкрият истината за смъртта на малката ДжонБенет Рамзи. Докато разследващите в Боулдър се подготвят за решителен, последен опит да извлекат генетичен профил от ключови доказателства, семейството на убитото 6-годишно момиченце вярва, че моментът на справедливостта неизбежно наближава.

Сем. Рамзи се надява убиецът на 6-годишното момиче най-накрая да бъде изправен пред правосъдието.

В ранните часове на 26 декември 1996 г., след празнична семейна Коледа, Патси Рамзи слиза по стълбите в дома си в Боулдър, Колорадо, за да открие ужасяващо бележка с искане за откуп, която ѝ съобщава, че 6-годишната ѝ дъщеря ДжонБенет Рамзи е отвлечена.

Three decades since JonBenét Ramsey was found slain in her Colorado home, ABC News’ Diane Sawyer has an investigation examining new evidence and zeroing in on "Unknown Male 1.” https://t.co/bGice8F0Xb — ABC News (@ABC) November 8, 2026

Тя веднага се обажда на телефон 911 и полицейското управление в Боулдър реагира на сигнала за три минути.

Бележката от две страници и половина е адресирана до бащата на ДжонБенет - Джон Рамзи, и иска 118 000 долара за безопасното връщане на дъщеря му.

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„Имате 99% шанс да убиете дъщеря си, ако се опитате да ни надхитрите“, гласи писмото. Няма и следа от ДжонБенет, нито последваща комуникация от евентуалните похитители.

Часове по-късно полицай моли Джон Рамзи и негов приятел да претърсят къщата, за да видят дали нещо не изглежда необичайно. Джон Рамзи открива безжизненото тяло на дъщеря си в мазето на дома им.

Докладът от аутопсията установява, че ДжонБенет е била сексуално малтретирана и убита от удари с тъп предмет по главата и удушаване, извършено с импровизирано устройство за изтезание тип гарoта.

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В седмиците и месеците след убийството членовете на семейство Рамзи попадат под строг контрол и от страна на полицията в Боулдър, и от страна на широката общественост. Скептично настроените към семейството посочват няколко подробности по случая, включително бележката за откуп, за която някои близки до разследването смятат, че е била инсценирана от член на семейството, за да прикрие смъртта на ДжонБенет.

Three decades since JonBenét Ramsey was found slain in her Colorado home, ABC News’ Diane Sawyer has an investigation examining new evidence and zeroing in on “unknown male one.” https://t.co/eXwv2Q4zI2 — ABC News (@ABC) November 6, 2026

Бележката е написана върху бележник на Патси Рамзи, но след множество почеркови експертизи само една показва някаква прилика с нейната писменост. Семейство Рамзи категорично отрича всякакви твърдения, че са замесени в смъртта на дъщеря си.

През 2008 г. по външната страна на пижамата на ДжонБенет е открита ДНК с помощта на нов метод за изследване, наречен „touch DNA“ анализ (анализ на контактна ДНК). Тя съвпада с ДНК-то, намерено по бельото на момичето, и води до един и същи неизвестен мъж, но не и до член на семейство Рамзи.

A closer look at what police found at the Ramsey family's Boulder, Colorado, home following the murder of their 6-year-old daughter JonBenét. https://t.co/7yuHBiefHP — CBS News (@CBSNews) December 20, 2024

След това развитие тогавашният окръжен прокурор на окръг Боулдър Мeри Лейси изпраща писмо до Джон Рамзи.

„Тези нови научни доказателства ни уверяват, че предвид обстоятелствата по случая е уместно да заявим, че не считаме най-близкото ви семейство, включително вас, съпругата ви Патси и сина ви Бърк, под каквото и да било подозрение за извършването на това престъпление“, пише Лейси.

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„Иска ми се да бяхме успели да направим това, преди г-жа Рамзи да почине“, пише Лейси.

Патси Рамзи умира от рак на яйчниците през 2006 г., две години преди писмото на Мери Лейси до семейството.

Who killed JonBenét Ramsey? Now, 30 years later, new DNA evidence and a stunning all-new investigation. Do you know about the DNA at the crime scene? Who is "Unknown Male 1”? “JonBenét Ramsey: Race Against Time, Who Is ‘Unknown Male 1’? – A New Diane Sawyer Investigation" – breaks tonight (Nov. 6th) at 9/8c on ABC. Stream on Disney+ and Hulu. — 20/20 (@ABC2020) November 6, 2026

По-късно някои служители в Боулдър заявяват, че писмото на Лейси е било неуместно за прокурор и тя не е трябвало да оневинява семейство Рамзи, докато разследването продължава.

През последните години нова технология, наречена еднонуклеотиден полиморфизъм (SNP), даде възможност за разкриване на студени досиета за убийства в цялата страна. Разширените тестове могат да извлекат ДНК от минимални проби. В комбинация с генетичната генеалогия тя позволява на властите да идентифицират заподозрени чрез съпоставяне на ДНК с тази на далечни роднини в полицейските бази данни, използвайки онлайн генетични бази данни.

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Въпреки това обещаващо ново развитие, пред разследващите все още има предизвикателства. Някои ДНК проби, взети от тялото и местопрестъплението, са изключително малки и сложни, тъй като няколко ДНК вериги са смесени заедно, което прави трудно достоверното съвпадение с едно конкретно лице.

Настоящият шеф на полицията в Боулдър Стивън Редфърн заяви, че неговото управление е в преговори с лаборатории, които биха могли да тестват ДНК чрез съдебна генетична генеалогия.

Той посочи, че колебанията им да изпратят каквато и да е проба идват от това, че искат първо да имат пълна увереност, че технологията е достатъчно напреднала, за да се получат резултати, които да придвижат случая напред. В някои случаи, ако пробата е много малка, тя може да бъде напълно унищожена от самото тестване.

Forensic scientist in OJ Simpson, JonBenét Ramsey and Phil Spector cases gave startling deathbed confession https://t.co/5qBiMTwrN5 https://t.co/KcCEbkovNf — New York Post (@nypost) March 31, 2026

„Може и да извадим късмет, защото в някои ситуации с това, с което разполагаме, може да имаме само един шанс да го тестваме“, каза Редфърн.

Редфърн допълни, че отново разпитват заподозрени, тестват нови доказателства и проследяват всяка следа.

„Най-много от всичко бих искал 30 години след като това малко момиче бе убито в собствения си дом, някой най-накрая да реши да облекчи съвестта си“, каза той.

Бърк Рамзи, който до голяма степен стои далеч от общественото внимание след смъртта на сестра си, похвали родителите си за това колко силни са били след трагедията.

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„Това ужасно нещо се случи с това семейство и светът се обърна срещу теб. И е жестоко“, каза той.

По-големият полубрат на ДжонБенет, Джон Андрю Рамзи, заяви, че разследващите трябва да имат смелост и да действат агресивно, за да разрешат случая възможно най-скоро.

„Знам, че ще намерим този човек“, каза той.

„Това е случай, който може да бъде разкрит. Има цяла планина от доказателства. Разполагаме с ДНК тестовете, които са в наша полза. Въпросът не е дали, а кога“, каза той.