Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

До този момент са подмамени около 30 души

14 декември 2025, 09:08
Н ова схема за измама в интернет пространството замеси Бачковския манастир. Измамниците използват името на Светата обител, за да подмамят хора, страдащи от диабет.

Фалшивата обява вече е свалена и  изтрита от интернет пространството, съобщава NOVA.  До този момент са подмамени около 30 души, които отишли в манастира, за да потърсят изцеление.

Йеромонах Паисий лично се запознал с обявата, но от манастира не са подавали молба в полицията, а и не знаят кой е извършителят.

„Някои недоброжелателни хора решили да замесят името на Бачковския манастир и разпространили фалшива новина, че тук се подвизава монах с името Николай, който извършва чудеса и изцелява болни. Монах или игумен с това име не е имало в манастира от повече от 100 години насам. Ние не препоръчваме на хора как да се лекуват – ние се грижим за духовното им състояние, за здравословното си има лекари”, подчерта йеромонах Паисий.

