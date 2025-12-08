Свят

Нов кървав конфликт: Тайланд нанесе въздушни удари по Камбоджа

Двете страни се обвиниха взаимно, че са извършили удари по спорната граница в понеделник сутринта

8 декември 2025, 10:00
Нов кървав конфликт: Тайланд нанесе въздушни удари по Камбоджа
Източник: БТА/AP

Т айланд нанесе въздушни удари по Камбоджа в понеделник, след като нова вълна от сблъсъци избухна между двете югоизточноазиатски държави – знак за възможен провал на мирния план, ръководен от президента на САЩ Доналд Тръмп само преди два месеца.

Двете страни се обвиниха взаимно, че са извършили удари по спорната граница в понеделник сутринта, след седмици на нарастващо напрежение и предишното замразяване на напредъка по примирието от страна на Тайланд, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Говорителят на тайландската армия генерал-майор Уинтай Сувари заяви, че въздушните удари са били насочени към камбоджанска военна инфраструктура и представляват ответна мярка за по-ранна атака в понеделник, при която е загинал тайландски войник.

„Целта беше позиции за поддръжка на въоръжение на Камбоджа в района на прохода Чонг Ан Ма, защото тези позиции използваха артилерия и минохвъргачки, за да нападнат тайландската страна при база Анупонг, вследствие на което един войник беше убит“, каза Сувари. Той добави по-късно на брифинг, че при атаката са били ранени седем души.

Камбоджа е започнала да обстрелва тайландската граница около 3 ч. сутринта местно време в понеделник, съобщи тайландската армия в изявление.

В отделно съобщение Кралските военновъздушни сили на Тайланд (RTAF) заявиха, че „Камбоджа е мобилизирала тежко въоръжение, прегрупирала е бойни части и е подготвила огневи точки – действия, които могат да ескалират военните операции и да представляват заплаха за тайландската гранична зона“.

Министерството на отбраната на Камбоджа отрече обвиненията на RTAF, наричайки ги „невярна информация“ в изявление в X. „В духа на спазване на всички предишни споразумения и мирно разрешаване на конфликти съгласно международното право, Камбоджа не е отвърнала изобщо по време на двете атаки и продължава да следи ситуацията внимателно и с най-голямо внимание“, се казва в изявлението.

В друго изявление камбоджанската армия обвини тайландските сили, че са извършили „атака срещу камбоджанските войски“ около 5:04 ч. местно време.„Трябва да се отбележи, че тази атака се случи след като тайландските сили проведоха множество провокативни действия в продължение на много дни“, заявиха още те.

Около 70% от тайландските цивилни са били евакуирани от граничните градове, се казва в изявлението на тайландската армия.

Тайланд и Камбоджа водиха петдневен граничен конфликт през юли, при който загинаха десетки хора и около 200 000 бяха разселени от двете страни на границата. Първоначалното примирие между двете страни беше договорено на 28 юли, след като Тръмп проведе разговори с техните лидери.

Тайланд и Камбоджа след това подписаха разширена декларация за примирие в Куала Лумпур в края на октомври, на церемония, наблюдавана от Тръмп и малайзийския премиер Анвар Ибрахим. 

В понеделник Ибрахим заяви, че е „дълбоко обезпокоен от съобщенията за въоръжени сблъсъци между камбоджанските и тайландските сили“ и призова двете страни към сдържаност. „Подновените боеве застрашават да разрушат внимателната работа, която беше вложена в стабилизирането на отношенията между двете съседки“, написа той в изявление.

Малайзия, Тайланд и Камбоджа са членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) – регионален блок, фокусиран върху икономическо, политическо и сигурностно сътрудничество в Югоизточна Азия.

Октомврийската декларация за примирие беше смятана от Тръмп за голяма дипломатическа победа и поредно постижение в често спорната му кампания, че е сложил край на няколко войни. Въпреки това, по-малко от две седмици след подписването, споразумението между Тайланд и Камбоджа започна да се разпада. Тайланд заяви, че спира напредъка по споразумението след експлозия на мина на границата, при която бяха ранени няколко тайландски войници.

Тайланд и Камбоджа в последните десетилетия няколко пъти са влизали в кратки сблъсъци заради спорната граница, а последните боеве са едни от най-сериозните от години. Всяка страна обвини другата, че е започнала последния граничен конфликт, и си размениха взаимни обвинения за сблъсъците.

Източник: CNN    
конфликт Тайланд Камбоджа граничен спор въздушни удари провал на примирие Доналд Тръмп Югоизточна Азия военен конфликт АСЕАН евакуация на цивилни Ануар Ибрахим
