Защо украински деца говорят помежду си на руски

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

14 декември 2025, 07:20
Източник: iStock

В ъпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски, съобщи Deutsche Welle.

Защо е така?

След началото на пълномащабната руска инвазия  много украинци съзнателно започнаха да общуват помежду си само на украински език. Но с времето изглежда първоначалният емоционален импулс е отслабнал и сега немалко рускоезични украинци се връщат към обичайния за тях език на общуване. Често на руски общуват и много от младежите в училищата, а понякога дори и учителите. Каква е причината?

Като цяло в Украйна използването на украински език в училищата се е стабилизирало и продължава да показва положителна динамика, установява актуално изследване на украинските образователни власти. Резултатите от анкета, проведена сред родители, учители и ученици от осми до 11-и клас, показват, че 48 процента от учениците в Украйна общуват помежду си извън часовете само на украински език, което е със 7 процента повече в сравнение с миналата година.

Ако бъдат разгледани отделните региони, става ясно, че тенденцията към ръст в използването на украински език сред учениците не се наблюдава навсякъде. В Киев дори е регистрирана отрицателна тенденция: делът на учениците, които постоянно използват украински в образователната среда, е намалял с 10 процента в сравнение с миналата година и сега е само 17 на сто.

Щом започне междучасието, учениците преминават на руски

Руският фактически остава езикът, на който общуват децата по време на междучасията в киевското училище, в което преподава Оксана. "В часовете децата говорят на украински, но щом бие звънецът за междучасието, преминават на руски. Има дори едно момче, което и в часовете иска да говори на руски. Доколкото разбрах, семейството му е рускоезично и той не разбира добре украински", казва пред ДВ учителката.

В киевското училище, в което учи Ирина, се говори повече украински език в междучасията, но и в това училище руският не е изключение. "Чувала съм руски от учителите, но с децата всички говорят на украински", споделя момичето и добавя, че и в семейството, и в училище общува на украински. "Само понякога употребявам руски думи. Повечето момичета в нашия клас говорят на украински, а повечето момчета - на руски", казва още Ирина.

Според учителката Оксана тази ситуация се дължи на факта, че много украински семейства говорят вкъщи на руски. "Има едно момиче например, което говори с мен на украински, но когато дойде баща ѝ да я вземе, веднага преминава с него на руски", разказва Оксана. По нейните думи става дума за семейство на вътрешни преселници от Източна Украйна.

Валентина, която е майка на седмокласник в едно от киевските училища, смята, че езикът, на който общуват родителите, не винаги има решаващо значение при избора на език за общуване между децата в училище. "Ние в семейството говорим на украински, но в училище децата говорят помежду си на руски. Според мен това се дължи на засиленото рускоезично съдържание в платформите и социалните мрежи. А и в онлайн игрите, които играят, също общуват на руски", казва жената.

По-рядката употреба на украински език сред учениците в Киев може да е свързана и с големия брой преселници, пристигнали в столицата от източните региони, където по правило делът на рускоезичните училища е най-голям, казва за ДВ пълномощничката по защитата на държавния език Елена Ивановская. "Да бъдем честни: киевските училища, голяма част от които са частни, още съблюдават старата парадигма, която гласи: Руският е езикът на престижа, украинският е за домашно ползване."

Фактът, че в столицата на Украйна много хора говорят на руски, не изненадва социолога Алексей Антипович. По неговите думи Киев стабилно има по-високи показатели за руския език. "В Киев около 50 процента говорят на украински, на руски - почти 20 процента, а 30 на сто говорят и двата езика. Фактически в Киев хората, които признават, че говорят на руски, са два пъти повече, отколкото средно в Украйна", посочва социологът, базирайки се на проучвания.

"Когато започна пълномащабната инвазия, имаше голяма мобилизация на вътрешните сили около нашите национални символи. Но от 2024 в ежедневието, по-специално в Киев, руският език се завърна по улиците и хората вече не се срамуват да го използват", отбелязва още Антипович, но добавя, че в същото време не намалява процентът на хората, които в бита си говорят на украински.

Недостиг на качествено съдържание на украински език за деца

Към момента потенциалът на самоукраинизацията е изчерпан и затова е необходима системна работа за формиране на устойчива украиноезична среда извън уроците, смята Ивановская. "Патриотизмът не е достатъчен. Нужна е държавна воля и постоянна политика по отношение на езика на учителите и училищните администрации. Затова е важно да се приеме законопроектът за осигуряване на украиноезична образователна среда в учебните заведения."

Този законопроект е факт от октомври 2024 и именно в него се съдържа понятието "украиноезична образователна среда". Освен това в законопроекта се уточнява, че образователният процес обхваща не само учебните часове, но и междучасията, общуването на територията на училището, възпитателните мероприятия. Ако законопроектът бъде приет, властта ще трябва да разработи система за измерване на езиковите компетенции на децата. Но не са предвидени санкции за учениците или родителите за общуване на руски език.

Само нови закони обаче не са достатъчни. Нужно е и висококачествено съдържание на украински език, отбелязва Ивановская. Значението на попкултурата за децата подчертава и блогърът Андрей Шимановски, известен популяризатор на украинския език.

"Нямаме детски блогър, който да доставя качествено съдържание за децата", казва Шимановски. Той е убеден, че ако децата харесват руското съдържание повече от украинското, те ще го разпространяват помежду си. "Ако няма забавно съдържание на украински, ще загубим. Трябва ни по-разнообразно съдържание - не само академично и сериозно."

Източник: Deutsche Welle    
Руски език в училищата Украинизация Киевски ученици Езиково общуване Междучасия Качествено съдържание Социални мрежи Вътрешни преселници Държавна езикова политика Езиков престиж
