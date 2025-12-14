Свят

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

14 декември 2025, 08:11
Източник: iStock photos/Getty images

П етима мъже са били задържани по подозрение, че са планирали нападение на коледен базар в Южна Германия, съобщи в събота прокуратурата в Мюнхен, цитирана от ДПА.

Официални заповеди за арест са издадени срещу четирима от тях, докато петият е задържан превантивно. Те са заподозрени, че са планирали атака на базар в района на Динголфинг в южната част на Бавария, се казва в съобщението.

Арести на ислямисти в Германия за готвен атентат

В момента прокуратурата подозира, че мотивите зад планираното нападение са ислямистки и че то е трябвало да бъде извършено с помощта на автомобил.

Според наличната до момента информация арестите са били извършени в петък.

Арестуваха двама косовари, готвели атентат в Германия

Прокуратурата съобщи, че става въпрос за 56-годишен египтянин, 37-годишен сириец и трима мароканци на възраст съответно 22, 28 и 30 години. Първоначалните данни от разследването сочат, че египтянинът е призовал за нападение в джамия в района на Динголфинг-Ландау.

Арестуваха сириец за заговор за убийство на германски войници

Засега е неясно кога е трябвало да бъде извършена атаката и колко конкретни са били плановете.

Пред „Билд“ баварският вътрешен министър Йоахим Херман заяви: „Благодарение на отличното сътрудничество между нашите служби за сигурност няколко заподозрени бяха арестувани за много кратко време и така беше предотвратено евентуално нападение с ислямистки подбуди в Бавария“.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
