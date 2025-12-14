България

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

14 декември 2025, 07:36
Влиза в сила новият график за движение на влаковете
Източник: БТА

Н овият график за движение на влаковете на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД влиза в сила от неделя (14 декември), съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с 518 влака, от които: 79 бързи влака (два от тях ще се движат само през летния сезон), 117 пътнически влака и 322 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено време за пътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

С новия график е предвидено движението и на осем международни бързи влака.

Повече информация за новата транспортна схема може да бъде намерена тук.

Първият нов електрически влак „Шкода“ ще пристигне в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. До август 2026 г. страната ще получи всички 25 нови влака, заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на посещение в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия, през ноември.

Източник: БТА/Никол Николова    
влакове бдж разписание
Последвайте ни
Какво време ни очаква в неделния ден

Какво време ни очаква в неделния ден

14 декември: Покоряването на Антарктида

14 декември: Покоряването на Антарктида

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 час
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 час
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 38 минути
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 час

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 29 минути

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Свят Преди 58 минути

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 1 час

Всички справки и обезщетения на едно място

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 9 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

,

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 9 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 10 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 11 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 11 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 12 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 12 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 12 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

,

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 12 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Свят Преди 13 часа

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

,

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

България Преди 13 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Свят Преди 13 часа

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Свят Преди 13 часа

Проучването подчерта колко обезпокоително може да бъде предстоящото предаване на документи за Тръмп, особено преди големия краен срок следващия петък

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 14 декември, неделя

Edna.bg

Сан Антонио и Ню Йорк ще спорят за трофея в НБА Къп

Gong.bg

Ето какъв е основният приоритет в селекцията на Левски

Gong.bg

Заловиха над 70 кг марихуана на ГКПП „Малко Търново”

Nova.bg

Двама убити и осем души са в критично състояние след стрелба в американския университет „Браун“

Nova.bg