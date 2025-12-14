Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Н овият график за движение на влаковете на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД влиза в сила от неделя (14 декември), съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с 518 влака, от които: 79 бързи влака (два от тях ще се движат само през летния сезон), 117 пътнически влака и 322 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено време за пътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

С новия график е предвидено движението и на осем международни бързи влака.

Повече информация за новата транспортна схема може да бъде намерена тук.

Първият нов електрически влак „Шкода“ ще пристигне в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. До август 2026 г. страната ще получи всички 25 нови влака, заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов на посещение в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия, през ноември.