Кола връхлетя пешеходци в Германия

Н еизвестен нападател е връхлетял с кола върху хора в пешеходната зона на германския град Трир.

Полицията съобщи в Туитър, че има ранени и предупреди хората да избягват района.

По-късно бе съобщено за две жертви.

Местни медии съобщиха, че шофьорът е бил задържан, а причините за инцидента все още са неясни. Колата е връхлетяла върху пешеходците със скорост над 70 км/ч.

BREAKING: Police say several people have been injured after being hit by a car in a pedestrian zone in the western German town of Trier.



