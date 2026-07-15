България

НОИ обяви средния осигурителен доход за май: 1033 евро

Показателят е ключов при изчисляването на новите пенсии, отпуснати през юни 2026 г.

Василена Василева Василена Василева

15 юли 2026, 09:54
НОИ обяви средния осигурителен доход за май: 1033 евро
Средномесечният осигурителен доход се използва при определяне размера на новите пенсии   
Източник: iStock photos/Getty images

С редният осигурителен доход за България през май 2026 г. е 1033,62 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Данните са важни не само като показател за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, но и заради ролята им при изчисляването на новоотпуснатите пенсии.

За периода от 1 юни 2025 г. до 31 май 2026 г. размерът на средномесечния осигурителен доход за страната е 989,23 евро.

  • Какво означава показателят

Средномесечният осигурителен доход се използва при определяне размера на новите пенсии. Съгласно Кодекса за социално осигуряване именно този показател служи при изчисляването на пенсиите, отпуснати през съответния период.

Това означава, че стойността му за последните 12 месеца ще има пряко значение за хората, на които предстои отпускане на пенсия през юни 2026 г.

Размерът на осигурителния доход се формира на база доходите, върху които работещите са се осигурявали, и отразява динамиката на пазара на труда и на възнагражденията в страната.

  • Леко понижение спрямо април

Данните на НОИ показват, че през април 2026 г. средният осигурителен доход е бил малко по-висок – 1034,85 евро.

Така през май се отчита леко намаление на месечната стойност, но показателят остава над нивото от 1000 евро.

НОИ публикува регулярно информация за размера на средния и средномесечния осигурителен доход, тъй като той е сред основните показатели в системата на държавното обществено осигуряване.

Редактор: Василена Василева
Източник: НОИ    
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