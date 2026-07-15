Свят

Петролът отново тръгна нагоре, Ормузкият проток връща страха на пазарите

Ударите между САЩ и Иран върнаха опасенията за доставките и цена от 100 долара за барел

Маргарита Костадинова

15 юли 2026, 09:52
Петролът отново тръгна нагоре, Ормузкият проток връща страха на пазарите
Сортът Брент се търгува около 75 евро за барел, а анализатори отново допускат поскъпване до 100 долара при по-сериозна ескалация.   
Източник: istock

Цените на петрола продължиха да се повишават на фона на подновените военни действия между САЩ и Иран и опасенията, че конфликтът може отново да затрудни доставките през Ормузкия проток, съобщава Ройтерс. 

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с около 1% и достигнаха приблизително 75 евро за барел, а американският лек суров петрол се търгуваше за около 70 евро за барел. Преизчислението е по референтния курс на Европейската централна банка от 1 евро за 1,1405 долара.

Двата основни петролни бенчмарка приключиха предходната сесия с ръст от около 2% и достигнаха най-високите си равнища от близо месец. Основната причина е увеличената рискова премия заради Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Продължава да поскъпва петролът по борсите

Блокадата връща страховете за доставките

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възобнови военноморската блокада на иранските пристанища. Мярката обхваща иранските пристанища, петролни терминали и крайбрежни райони и се отнася за корабите независимо под какъв флаг плават.

Американските сили нанесоха нови удари по цели, които според Вашингтон се използват за нападения срещу търговското корабоплаване около Ормузкия проток. Иран от своя страна заяви, че е атакувал американски позиции в Йордания, както и военни и логистични обекти в Бахрейн и Кувейт. Част от твърденията на Техеран не са потвърдени независимо.

Иранските власти отново обявиха протока за затворен и заплашиха, че могат да попречат на износа на енергийни ресурси от целия Близък изток, ако американската блокада продължи.

Пазарът е снабден, но рискът расте

Засега на физическия пазар няма недостиг на петрол. Това обаче може бързо да се промени, ако военните действия засегнат корабоплаването, иранския износ или енергийната инфраструктура в района на Персийския залив.

Тръмп с остра заплаха към Иран: Ще извадим от строя мостовете и електроцентралите

Анализаторът Приянка Сачдева от Phillip Nova посочва, че допълнителна ескалация около протока или нови санкции срещу иранския петрол могат бързо да увеличат напрежението на пазара и рисковата премия в цените.

Тръмп също предупреди, че САЩ могат да нанесат удари по ирански енергийни обекти, като заяви, че ще остави тези цели за по-късен етап от операцията.

Може ли петролът отново да стигне 100 долара

Според главния пазарен анализатор в KCM Trade Тим Уотърър вероятността петролът отново да достигне 100 долара за барел остава значителна, ако конфликтът се разрасне и засегне енергийната инфраструктура в Персийския залив.

При възстановяване на корабоплаването и напредък на дипломатическите усилия обаче сортът Брент би могъл да се стабилизира в по-нисък диапазон. Това показва, че пазарът продължава да реагира основно на новините от региона, а ценовият сценарий може да се промени рязко и в двете посоки.

Новата ескалация поставя под съмнение и устойчивостта на договореното между Вашингтон и Техеран примирие, което временно беше ограничило военните действия и напрежението около доставките на ирански петрол.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: Ройтерс    
Цени на петрола САЩ и Иран Ормузки проток Доставки на петрол Военни действия
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