Кола се вряза в тълпата пред стадион в Барселона, най-малко 13 пострадали

Н ай-малко 13 души са пострадали, след като шофьор изгубил контрол над автомобила си и връхлетял върху тълпа, събрала се преди футболен мач между РКД „Еспаньол“ и градския съперник ФК „Барселона“, съобщи в четвъртък полицията.

Полицията уточни, че хората са били ранени, когато превозното средство се е врязало в множеството пред стадиона на РКД „Еспаньол“ в Барселона в началото на срещата, пише Reuters .

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, полицията добави, че инцидентът не е представлявал опасност за зрителите вътре на стадиона.

