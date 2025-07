Поредна безсънна нощ: Русия удари детска градина в Киев

Р усия пусна нов залп от дронове и ракети срещу Украйна при поредна среднощна атака в понеделник, убивайки най-малко един човек и причинявайки множество пожари в столицата Киев, съобщиха градските власти, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Това се случва часове преди Великобритания и Германия да председателстват среща за обсъждане на плановете на американския президент Доналд Тръмп как съюзниците от НАТО да предоставят оръжия на Киев, предаде Асошиейтед прес.

При атаката бяха убити двама души и бяха ранени 15, включително 12-годишно дете, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

⚡️Volodymyr Zelenskyy responded to today’s Russian attack:



"Russia's strikes are always attacks against humanity: in Kyiv, a kindergarten, residential buildings, and other civilian infrastructure were burning. There's destruction of ordinary homes in Kharkiv, Ivano-Frankivsk,…

Дрон порази входа на метростанция в квартал „Шевченкивски“ в украинската столица. На кадри от видео, публикувано в социалните медии, се вижда от станцията да излиза дим, докато вътре има десетки хора. Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че се е наложило станцията да бъде проветрена с допълнителни средства за вентилация.

Най-тежките удари бяха насочени срещу квартал „Дарницки“, където избухнаха пожари в детска градина, супермаркет и складови помещения.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро пристигна в Киев днес и посети някои от пострадалите райони.

Продължилата с часове снощна атака срещу Киев с дронове и ракети подчерта спешната необходимост на Украйна от още западна военна помощ, особено противовъздушна отбрана, седмица след като Тръмп каза, че доставките ще започнат да пристигат в Украйна в рамките на дни, отбелязва АП.

Зеленски написа в публикация в „Екс“, че освен столицата са били атакувани и град Харков в северозападната част на страната, както и Ивано-Франковск в западната част на страната, близо до границата с Полша.

‘Russian strikes hit Kyiv metro where hundreds were sheltering

At least one person killed in attacks on central Kyiv that also damaged shops, houses and a kindergarten

Местни медии, цитирани от ДПА, съобщиха, че няколко души са били убити и ранени в Ивано-Франковск.

Според украинските военновъздушни сили Русия снощи е атакувала Украйна с 426 дрона и дронове примамки. По думите им освен това са били използвани пет хиперзвукови ракети „Кинжал“ и 19 крилати ракети от различни типове.

Военновъздушните сили казаха, че са свалили или са отклонили от целта им чрез средствата за радиоелектронна борба 403 дрона и дронове примамки. По думите им повечето ракети също са били неутрализирани.