"Кой съм аз да съдя": Папата с пореден коментар срещу хомосексуалистите

П апа Франциск вчера по време на среща на затворени врати с римски свещеници отново е изрекъл обидната по отношение на хомосексуалните италианска жаргонна дума frociaggine, съобщи днес италианската новинарска агенция АНСА, позовавайки се на запознати източници.

Миналия месец по време на среща с повече от 200 италиански епископи, говорейки за хомосексуалните тенденции в католическите семинарии, той използва обидата, произтичаща от италианската жаргонна дума frocio, която e обиден вариант на думата „гей“. Това предизвика критики и накара Ватикана да излезе с извинение.

В изявлението се подчертаваше, че папата „никога не е имал намерение да обиди или да се изразява хомофобски и се извинява на онези, почувствали се засегнати от употребата на думата“.

Източниците на АНСА, присъствали на вчерашната среща, съобщиха, че папата е заявил, че във Ватикана има хомосексуална "атмосфера“, използвайки по-груба дума.

Той също така е казал, че макар младите мъже с хомосексуални наклонности да са „добри момчета“, смята, че за тях е по-добре да не бъдат допускани в семинарии.

Папата смекчи позицията на католическата църква по отношение на хомосексуалните, веднъж заявявайки по техен адрес: „Кой съм аз да съдя?“. Същевременно обаче той поддържа католическата догма, че активната хомосексуалност е грях, докато сексуалното въздържане от страна на гейовете е допустимо.

