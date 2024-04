Необичайно решение: Папа Франциск "влезе" в затвор във Венеция (ВИДЕО)

П апа Франциск замина със самолет за Венеция на първото си пътуване за годината. Това ще изпробва неговата подвижност и издръжливост след редица здравословни притеснения през последните месеци, предаде Райтерс.

Pope Francis is currently taking a boat ride through Venice this Sunday morning. Pope Benedict was the last to visit the Italian city in 2011, and Pope Saint John Paul II in 1985. 📹 EWTN/Marco Mancini pic.twitter.com/p21X72Hiyq — Colm Flynn (@colmflynnire) April 28, 2024

Това е първото посещение на 87-годишния Франциск в града от избирането му за папа през 2013 г. Освен това, това е и първо идване на свети отец на Венецианското биенале – престижно художествено изложение с изложби, спонсорирани от множество държави и подредени в безброй пространства.

Изложението на Ватикана е подредено в женски затвор и папата започна пътуването си, като долетя с хеликоптер директно в затвора „Джудека“ за да види експозицията, озаглавена „През моите очи".

„Затворът е сурова реалност, а проблеми като пренаселеност, липса на вътрешна инфраструктура и ресурси и случаи на насилие, пораждат много страдания. Но той може също да се превърне и в място за морално и материално прераждане“, каза папа Франциск.

Video: LIVE: Pope Francis visits the women’s prison in Venice ahead of Biennale https://t.co/UJEZKPMW94 #LiveTube — LiveTube Alerts (@livetubealerts) April 28, 2024

„Нека не забравяме, че всички имаме грешки, които трябва да ни бъдат простени, и рани, които трябва да бъдат излекувани", каза папата на група затворници и надзиратели, в двора на затвора.

Необичайното решение павилионът на Светия престол да се помещава в затвор подчертава многократните призиви на Франциск към обществото да се обедини около бедните и пренебрегнатите, включително лишените от свобода.

Изложението на Ватикана включва творби на девет съвременни художници, работили по проекта в тясно сътрудничество със затворнички.

Това е първото пътуване на папата извън Рим след кратко посещение във Франция през септември миналата година. През декември той трябваше да посети Международната конференция по въпросите на климата в Обединените арабски емирства, но се разболя от грип.

Франциск използва бастун или инвалидна количка, за да се придвижва заради болки в коляното. Светият отец страда и от чести пристъпи на бронхит и грипни състояния. Папата неочаквано се оттегли от шествието на католическия Разпети петък "в интерес на здравето си", но оттогава изглежда добре.

След посещението си в „Джудека“ папата трябваше да пътува с моторна лодка до църква от 16-ти век, за да разговаря с млади венецианци. След това ще бъде в базиликата „Сан Марко“ за литургия.

Очаква се около 10 000 души да присъстват на службата, Богомолци вероятно ще изпълнят гигантския площад „Сан Марко“ пред базиликата и ще проследят месата на големи екрани.

Pope Francis will visit Venice today in his first trip outside Rome in seven months, which will be closely watched amid concerns over the 87-year-old's fragile health https://t.co/MC2HqyuwoT — RTÉ News (@rtenews) April 28, 2024

Пътуването до Венеция е първото от четирите планирани папски пътувания в Италия през следващите три месеца. По план Франциск ще посети Верона през май и Триест през юли. Очаква се през юни да присъства на Среща на върха на лидерите на Г-7 в Бари.

През септември му предстои да се впусне в най-дългото задгранично пътуване откакто е на папския престол – до Индонезия, Папуа Нова Гвинея, Източен Тимор и Сингапур от 2 до 13 септември.

