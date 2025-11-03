19-годишният тийнейджър, който е "следващият Джокович" - Жоао Фонсека

Двама са арестувани за смъртоносното нападение във влак във Великобритания

О ткакто за първи път е взел тенис ракета в ръце, Жоао Фонсека показва изключителна сила, въпреки че това е водело до смесени резултати, предаде CNN.

„Бях типът дете, което унищожаваше топката“, казва Фонсека. „Понякога тя отиваше в оградата; понякога – право в земята; а после, понякога, правех уинър.“

Този подход, който е безстрашен, яростен и неограничен – е останал с бразилеца и в професионалната му кариера, и днес неговият форхенд е една от най-възхитителните гледки в мъжкия тенис.

Малко играчи могат да се мерят с 19-годишния Фонсека, когато става въпрос за сурова сила, особено на форхенд. Това не е толкова фино и тайно оръжие, но все пак го е довело до две титли от ATP Тур тази година, включително в швейцарския град Базел.

'Of course I want to be No.1, of course I want to win Slams - but my dream is just play tennis, and I'm living it' 🥹



18-year-old Joao Fonseca, wise beyond his years. pic.twitter.com/g0f0iYPVTG — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2025

Там Фонсека нанесе 29 уинъра, за да победи испанеца Алехандро Давидович Фокина във финала, докато средната скорост на форхенда му беше измерена на 130 км в час. За сравнение, топ играчите обикновено имат средно около 120 км в час.

„Мисля, че треньорът ми беше първият, който каза: „Запази тази агресия“, разказва Фонсека пред CNN Sports за подхода си. „Продължавай да правиш това, но в същото време нека работим върху това да бъдеш по-солиден.“

„През последните години разбрах, че не можеш да удряш топката силно всеки път... Понякога е глупава идея, разбира се, но понякога е добре да бъдеш агресивен, да бъдеш смел и да имаш увереност в ударите си.“

Победата в Базел направи Фонсека третият най-млад победител в ATP 500 от въвеждането на формата през 2009 г., както и най-младият победител в турнира от Джим Куриър през 1989 г.

„Бразилският Бластър (Фонсека) е най-големият талант на поколението си, както казах преди 2 години, и един ден ще бъде до Италианския Огнехвъргач (Синер) и Испанския Магьосник (Алкарас)“, написа наскоро в X Рик Мачи, бившият треньор на Серена Уилямс.

Тези играчи, добави Мачи, ще „създадат нова голяма тройка“, за да заменят Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович.

Давидович Фокина говори по същия начин по време на речта си като вицешампион в Базел, казвайки на Фонсека, че той „наистина ще бъде следващият Ноле (Джокович), който да победи Карлос и Яник“.

„Свикнах много с тълпата. Днес обичам да играя пред тълпата. Обичам те да ме подкрепят. Обичам, че понякога съм в лоша ситуация в мача и те все пак ме подкрепят, все още викат и ме мотивират", споделя Фонсека.

„Бях по-скоро срамежлив човек“, добавя той, „а сега го обожавам.“

Той бавно натрупва повече опит срещу най-добрите играчи в света, но все още не се е изправял срещу Джокович, което се надява да направи преди сърбинът, сега на 38 г., да се пенсионира – нито е играл срещу Алкарас или Синер.

Той гледа отблизо как двама играчи, само няколко години по-големи от него, владеят мъжкия тенис, споделяйки равномерно последните осем гранд шлема помежду си.

„Това, което правят, е невероятно“, казва той за Алкарас и Синер. „Те печелят всеки турнир, в който играят.

„Те мотивират всички останали играчи да влагат повече усилие ден след ден и да се опитват да бъдат с тях, да печелят повече турнири, да печелят мачове, да бъдат по-последователни. Надявам се в бъдеще да бъда с тях, да играя и да се състезавам във финали. Но стъпка по стъпка и нека влагаме старание.“