Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Българската тенис звезда, прославена с елегантния си стил на игра и непоколебима устойчивост, остана извън кортовете в продължение на няколко месеца, след като претърпя болезнена контузия в гръдния кош

28 октомври 2025, 14:36

С лед месеци на напрегнато очакване Ейса Гонсалес отново се утвърждава като най-верният поддръжник на приятеля си Григор Димитров – както на корта, така и извън него.

Мексиканската актриса наскоро публикува в Instagram, за да отбележи с ентусиазъм дългоочакваното завръщане на Димитров в професионалния тенис, подчертавайки емоционалния му триумф след контузията на Уимбълдън през 2025 г.

Българската тенис звезда, прославена с елегантния си стил на игра и непоколебима устойчивост, остана извън кортовете в продължение на няколко месеца, след като претърпя болезнена контузия в гръдния кош по време на четвъртфиналния си мач срещу италианеца Яник Синер. Димитров водеше с два сета, когато се принуди да се оттегли – сърцераздирателен момент както за феновете, така и за Ейса, която го подкрепяше на всяка крачка. Сега Димитров се завръща по-силен, по-фокусиран и напълно готов да се състезава. Той възобнови тренировките си преди участието в Rolex Paris Masters, където ще се изправи срещу изгряващата френска звезда Джовани Мпетши Перикар в първия кръг. Излизането му на терен вдъхна нова енергия на тенис ентусиастите по целия свят, а социалните медии бръмчат от вълнение около триумфалното му завръщане.

  • Сладкото послание за подкрепа от Ейса Гонсалес

Сред потока от поздравителни съобщения посланието на Ейса се открои ярко. Чрез своите Instagram Stories тя сподели видео на Димитров, който се подготвя за турнира, добавяйки кратък, но силно въздействащ надпис: „Гордея се с теб. Той се завърна.“

Последователите на двойката заляха секциите за коментари с любов и възхищение, празнувайки не само завръщането на Димитров, но и непрекъснатата подкрепа, която Ейса му оказва. Това не е първият път, когато актрисата споделя трогателна бележка за партньора си. Когато контузията на Димитров го принуди да напусне Уимбълдън по-рано тази година, Ейса публикува емоционално съобщение, което напомни на всички защо са една от най-обичаните двойки в света на спорта и развлеченията.

Embed from Getty Images

„Любов на живота ми, не бих могла да се гордея повече с теб. Ти си ИЗКЛЮЧИТЕЛНО изключителен“, написа тя. „Това е просто момент, който ще отмине и ще те направи още по-силен. Ти си победител. Всички го видяхме – и ще го направиш отново. Обичам те.“

Ейса Гонсалес и Григор Димитров обявиха публично връзката си през май 2025 г., като я направиха официална в Instagram с публикация по повод рождения му ден, в която Ейса нарече Димитров „любимият ми човек“. По-късно двамата дебютираха на червения килим на филмовия фестивал в Кан, присъствайки на гала вечерята „Жените в киното“, организирана от Фондация „Червено море“. Оттогава двойката споделя проблясъци от връзката си. Феновете обожават химията помежду им, а нейната елегантност и харизма перфектно допълват неговата спокойна увереност и съсредоточеност. Независимо дали празнуват победи или се справят с предизвикателства, двойката продължава да показва как изглежда съвременната любов.

