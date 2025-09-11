Новак Джокович окончателно напуска Сърбия

Л егендата на световния тенис и сръбския спорт – Новак Джокович, е решен да напусне родината си. Суперзвездата е предприел крайни мерки за цялото си семейство, след като беше обявен за предател от президента Александър Вучич поради подкрепата за протестите в страната.

Според вестник "Гадзета дело Спорт" Джокович е решил да напусне със семейството си Белград и всички те да се преместят в Атина. Сърбинът вече е записал двете си деца - Стефан и Тара, в училище с английски език в гръцката столица, а престижният квартал в южната част на града "Глифада“ ще приеме сърбите.

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Освен това Джокович е решил да премести турнира си, който традиционно се провеждаше в Белград. Надпреварата вече ще се провежда в Атина и това се очертава като последния турнир, на който сърбинът ще участва до края на годината.

Вариант е Ноле да премери сили и на финалния Мастерс в Торино, но още няма яснота дали световният №3 ще пожелае да се състезава в Италия.

Вече повече от 10 месеца Сърбия е обхваната от най-мащабните протести в своята история. Причината е срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват корумпирания режим на Александър Вучич за некачествения ремонт на козирката. През последните месеци случаите на насилие от страна на полицията срещу протестиращите стават все по-брутални и чести.