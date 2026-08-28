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Холивуд полудя по дизайнерските пачове за очи

Премиум марките превръщат грижата за кожата в част от личния стил, а знаменитостите популяризират тенденцията в социалните мрежи

28 август 2026, 08:43
Холивуд полудя по дизайнерските пачове за очи
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock
  • Пачовете за очи се превръщат от обикновена козметика в моден и статусен аксесоар, особено сред знаменитости и инфлуенсъри, които ги показват в социалните мрежи.
  • Тенденцията тръгва от K-beauty и се разраства до луксозни марки като Dior, Chanel и Dolce&Gabbana, докато брандове като Rhode и Topicals залагат на отличителен дизайн и силно Instagram присъствие.
  • Пазарът на хидрогелни пачове за очи е оценен на 400 млн. долара през 2025 г. и се очаква да достигне 876 млн. долара до 2034 г., показвайки как грижата за кожата все повече се превръща в средство за себеизразяване.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ако не можете да си купите дизайнерска чанта, винаги можете да демонстрирате дизайнерски торбички под очите.

Напоследък изглежда, че всяко популярно момиче носи най-добрите луксозни пачове за очи. Ако сте истински маниак на тема красота, вероятно сте попадали в Instagram на селфи на някоя от любимите ви знаменитости или създатели на съдържание, които демонстрират пачовете си като моден аксесоар. Това, което някога беше просто козметичен продукт за намаляване на подпухналостта, хидратиране и стягане на деликатната кожа около очите, сега се превърна в истински символ на статус, като някои престижни марки предлагат модерни дизайни с лога, които съчетават красотата със стила.

Бумът на пачовете за очи може да бъде проследен до (къде другаде?) Южна Корея, където K-beauty марките създадоха първите хидрогелни пачове за зоната под очите. Повечето предложения на пазара са направени от хидрогел, но сред останалите материали са памук, биоцелулоза от растителен произход и силикон. Предназначението им е едно и също:

  1. да хидратират,
  2. озарят и
  3. намалят подпухналостта под очите.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Според Fortune Business Insights световният пазар на хидрогелни пачове за очи е бил оценен на 400 милиона долара през 2025 г., като се очаква да достигне 876 милиона долара до 2034 г.

С нарастването на популярността на пачовете за очи се увеличи и интересът към козметиката, която се носи върху лицето. През 2019 г. новаторска козметична марка помогна да се промени възприемането на акнето като форма на себеизразяване, като започна да произвежда декоративни пачове за пъпки в различни форми, цветове и размери.

Престижните марки бързо възприеха концепцията за „грижа за кожата като аксесоар“, като Dior, Chanel и Dolce&Gabbana навлязоха в тази ниша с дизайнерски пачове за зоната под очите, украсени с техните лога. Макар пачовете безспорно да са луксозни, кутия с пет чифта Chanel Le Lift Flash Eye струва 120 долара, те определено са сред по-достъпните предложения на марката. Ако не можете да си позволите дизайнерска чанта, поне можете да се задоволите с дизайнерски торбички под очите.

В същото време тенденцията „Get Ready With Me“ („Приготви се с мен“) даде още по-голяма видимост на рутините за грижа за кожата. Трудно е да намерите знаменитост или инфлуенсър, който да не използва популярни висок клас пачове, с които да подготви кожата си преди събитие. Техните семпли едноцветни дизайни са станали мигновено разпознаваеми, въпреки че не са покрити с лога.

От друга страна, по-новите култови марки разчитат силно именно на брандинга. В тези случаи пачовете за очи представляват много повече от просто грижа за кожата, те дават усещане за принадлежност и идентичност.

През 2026 г. вече не е важно единствено как се грижите за кожата си, а и какво казва тази грижа за вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: elle    
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