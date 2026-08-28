„Острие на свободата“: Южна Корея, Япония и САЩ започват военни учения, фокусирани върху Северна Корея

Ю жна Корея, Япония и САЩ ще проведат съвместни военни учения от 9 до 11 септември, насочени към проверка на готовността им за реакция при ракетни и ядрени заплахи от страна на Северна Корея, съобщиха южнокорейските власти, цитирани от Reuters.

Пхенян: Това е репетиция за война

Годишните тристранни отбранителни маневри „Острие на свободата“ ще се проведат в международни води южно и източно от южнокорейския остров Чеджу. В тях ще участват военноморски сили на трите държави, като основната цел е да бъде подобрена координацията и оперативната съвместимост между съюзниците.

Учението се провежда на фона на продължаващото напрежение на Корейския полуостров и развитието на севернокорейските ракетни и ядрени програми.

Вашингтон намали мащаба на други учения

Провеждането на тристранните маневри идва след промени в американско-южнокорейското военно сътрудничество.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече намали мащаба на голямо съвместно военно учение между Вашингтон и Сеул, а впоследствие САЩ отмениха и планирани за следващия месец съвместни маневри на морската пехота.

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Тръмп посочи сред причините и отказа на Южна Корея да предостави помощ на САЩ във войната с Иран. Американският президент заяви също, че провеждането на мащабни учения от типа „Щит на свободата“ би изпратило „грешно послание“ към Северна Корея.

Въпреки това Вашингтон, Сеул и Токио продължават да поддържат тесни отбранителни връзки и редовно провеждат съвместни тренировки, насочени към противодействие на севернокорейските ракетни заплахи.

Северна Корея развива ядрения си арсенал

Пхенян продължава да развива ядрената си програма и системите за доставка на ядрени бойни глави. През последните години Северна Корея извърши множество изпитания на балистични ракети, включително системи с потенциален обсег, позволяващ достигане на цели извън Корейския полуостров.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун неведнъж е заявявал, че страната няма намерение да се отказва от ядрените си оръжия, които Пхенян определя като ключов фактор за националната си сигурност.

САЩ, Южна Корея и Япония от своя страна засилиха обмена на разузнавателна информация и координацията между военните си структури в отговор на ракетните изпитания на Северна Корея.

Северна Корея с нови ракетни провокации

Тръмп търси нова среща с Ким Чен-ун

Военните приготовления се случват на фона на опитите на Доналд Тръмп да възобнови директния диалог със севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Двамата проведоха историческа среща в Сингапур през 2018 г., а година по-късно се срещнаха и във Виетнам. През 2019 г. Тръмп и Ким разговаряха и в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея.

Въпреки тези контакти преговорите за денуклеаризацията на Корейския полуостров не доведоха до трайно споразумение.