Свят

Дронове удариха жилищна сграда в Севастопол, има ранени

Руски и украински власти съобщават за засилващи се атаки срещу градове и критична инфраструктура

Василена Василева Василена Василева

28 август 2026, 09:04
Дронове удариха жилищна сграда в Севастопол, има ранени
Източник: AP/БТА

Ч етирима души са ранени, след като дронове са ударили пететажна жилищна сграда в Севастопол, съобщи назначеният от Москва губернатор на града Михаил Развожаев в Telegram, цитиран от "Ройтерс".

По думите му при атаката са били засегнати и други обекти. Дронове и техни отломки са попаднали върху хотел, детска градина и повече от дузина автомобили.

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В близост до складове за петролни продукти е възникнал пожар в тревна площ. Огънят е бил потушен, като самите складове не са били засегнати, уточни Развожаев.

Руските власти не посочват кой стои зад атаката. Украйна също не е поела публично отговорност за удара.

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  • Херсон призовава жителите да се евакуират

На фона на атаката в Севастопол властите в украинската Херсонска област отправиха нов призив към населението да напусне района заради засилващите се руски удари.

Губернаторът Олександър Прокудин призова жителите на Херсон, особено семействата с деца и възрастните хора, да се евакуират, ако имат такава възможност.

„Врагът засилва всеки ден атаките си срещу ключовата инфраструктура на региона“, заяви Прокудин, определяйки ситуацията със сигурността като „изключително тежка“.

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По думите му основното опасение е свързано с енергийната инфраструктура. При продължаване на руските атаки Херсон може да остане без електричество и отопление за продължителен период, още преди настъпването на зимата.

  • Тежки щети по топлоцентрала

Прокудин съобщи, че особено сериозни щети са нанесени на топлоцентрала при руски удар в нощта срещу четвъртък.

„Херсон може да остане без електричество и отопление не за часове или дни, а за дълъг период“, предупреди той.

По думите му руските атаки все по-често включват реактивни дронове и управляеми авиобомби, които създават допълнителни трудности за украинската противовъздушна отбрана.

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Херсон е особено уязвим, тъй като руските сили са разположени на отсрещния бряг на река Днепър. Градът беше под руски контрол от март до ноември 2022 г., преди украинските сили да го освободят.

Преди началото на войната населението на Херсон е било около 280 000 души.

  • Украйна се готви за нова зима под удари

Опасенията за енергийното снабдяване идват месеци след като Русия многократно атакуваше украинската енергийна инфраструктура през предходната зима.

Ударите по електроцентрали и мрежи периодично оставяха милиони украинци без ток, отопление и вода.

Сега украинските власти се опасяват от още по-тежък сценарий. В началото на август президентът Володимир Зеленски заяви, че в страната „почти няма нито една непокътната топлоелектрическа централа“.

Киев предупреждава и за недостиг на средства за противовъздушна отбрана. Според украинските власти интензивността на руските въздушни атаки през последните месеци се увеличава, което затруднява прихващането на всички ракети и дронове.

  • Киев прекара часове под въздушна тревога

Само вчера украинската столица е била под въздушна тревога общо близо 15 часа заради поредица от атаки с дронове, съобщиха местните власти.

Украинското външно министерство определи продължаващите удари като опит на Русия да наруши нормалния живот на цивилното население и заяви, че Москва продължава да увеличава способностите си за водене на война.

На този фон президентът Володимир Зеленски отново призова съюзниците на Украйна да предоставят допълнителни средства за противовъздушна отбрана.

Редактор: Василена Василева
Източник: Асен Георгиев/БТА    
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