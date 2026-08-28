Скритата епидемия: Защо хиляди жени откриват, че живеят с ADHD, едва след като станат майки

В се повече майки научават, че живеят с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), но едва след като потърсят помощ за собствените си деца. Години наред състоянието бе определяно като „момчешки проблем“, оставяйки хиляди жени да растат с мисълта, че просто са разсеяни, мързеливи или лоши майки. Днес експертите са категорични – майчинството не създава ADHD, а само сваля маската от една скрита епидемия, пропусната от медицината в продължение на десетилетия.

Израснала в малък град в Средния Запад през 80-те години на миналия век, Каси Блейкли научава бързо как да маскира симптомите си. Тя често моли учителите да ѝ позволят да подостря моливите в час, само за да не се налага да довършва задачите си. Рано разбира, че чарът и умението да печели хората могат да бъдат нейната „суперсила“, особено когато среща трудности в учението.

Отнема десетилетия, преди Блейкли официално да бъде диагностицирана с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Това се случва, когато тя е на 37 години, а поводът е диагностичният процес, през който преминават двете ѝ дъщери, пише New York Times.

More and more moms are being diagnosed with ADHD - because of their kids https://t.co/OIA6SZU1lu pic.twitter.com/j1M73eORXz — New York Post (@nypost) August 25, 2026

„Осъзнах го покрай тях, защото те попаднаха под медицински микроскоп при логопеди и ерготерапевти“, разказва 51-годишната днес Блейкли, която живее в Сан Диего. „Гледайки как двете ми дъщери се борят, имах чувството, че собственото ми детство се повтаря пред очите ми.“

За Сара Тод, 45-годишна майка от Остин, Тексас, искрата се запалва преди около три години, когато детето на нейна приятелка е диагностицирано с ADHD.

Скоро след това въпросната приятелка също получава диагноза, последвана от съпруга на Тод, а накрая – и от самата Сара. Въпреки че винаги се е борила с тревожност, с навлизането в перименопаузата тя започва да изпитва симптоми на депресия. Опитва хормонозаместителна терапия, но тя не решава проблема напълно.

Днес, четири месеца след диагнозата, Тод най-накрая се чувства отново себе си.

„О, Боже мой! Лекарствата за ADHD промениха живота ми. Чувствам се много по-добре“, споделя тя. „Още първия ден, в който взех медикамента, усетих как депресията просто се оттегля от тялото ми.“

Тод и Блейкли са част от все по-голям брой майки, които с изненада осъзнават, че имат ADHD – години след като са завършили училище, градили са кариера и са отгледали деца.

Всъщност все по-често жените научават за по-малко познатите проявления на това състояние, докато преминават през процеса на диагностициране с децата си. В даден момент те просто си казват: „О, това звучи точно като мен“, обясняват експертите.

И това не се отнася само за младите майки. Д-р Дейвид Гудман, доцент в катедрата по психиатрия и поведенчески науки към Медицинския факултет „Джонс Хопкинс“, споделя, че все по-често вижда жени на 40 и 50 години, които осъзнават, че техните майки - вече на 60 или 70 години - най-вероятно също живеят с недиагностицирано ADHD.

A new study suggests that mothers who are less likely to respond to their infants within one second have a higher chance of their children developing ADHD or disruptive behavior disorders by age seven. https://t.co/koPyzSLTOl — PsyPost.org (@PsyPost) August 26, 2026

Какво е ADHD и реални ли са всички тези нови диагнози?

През 2023 г. приблизително 15,5 милиона възрастни в САЩ са имали диагноза ADHD. За сравнение, две десетилетия по-рано този процент е бил едва 4,4% (около 8 милиона души).

Естествено е да се запитаме на какво се дължи този скок и откъде се появяват всички тези „нови“ случаи.

Първо е важно да разберем същността на състоянието. Разстройството засяга така наречените изпълнителни функции на мозъка - онези механизми, които отговарят за контрола на вниманието, организацията и импулсите. Понякога мозъкът може да бъде свръхстимулиран, а в други случаи – недостатъчно стимулиран, обяснява д-р Лара Литвинов, старши психолог в Центъра за ADHD и поведенчески разстройства към Института за детско здраве.

Защо тогава днес диагностицираните са повече?

Причината не е, че повече хора изведнъж са развили състоянието, а че медицината най-накрая идентифицира пропуснатите случаи. В продължение на десетилетия ADHD се разглеждаше като детско разстройство, засягащо предимно хиперактивни момчета. Критериите в медицинските наръчници все още се базират в голяма степен на данни, събрани именно от момчета.

През последното десетилетие обаче изследванията показват как симптомите се проявяват при възрастните и най-вече при жените. Д-р Елън Литман, клиничен психолог и съавтор на книгата „Да разберем момичетата с ADHD“, изучава въпроса от години. Тя описва начините, по които разстройството се проявява различно при женския пол – от специфичните симптоми до влиянието на хормоналните промени.

Благодарение на усилията на специалистите, медицинската общност започва да разпознава жените, които преди са оставали извън обсега на здравната система. Това постепенно свива ножицата, макар че статистически жените все още получават диагноза с около пет години по-късно от мъжете, въпреки че симптомите им се появяват на същата възраст.

Що се отнася до родителите, които изпитват своя „еврика“ момент благодарение на децата си – това е напълно логично. Генетиката играе ключова роля: ако един от родителите има ADHD, вероятността детето да го наследи е между 40 и 50 процента, сочи д-р Гудман.

Проблемът със скритите симптоми

Въпреки че симптомите не се разделят строго по полов признак, момчетата биват диагностицирани много по-рано. При тях състоянието се изразява външно - чрез хиперактивност, импулсивност и по-бурно поведение. Момичетата, от друга страна, са склонни към прояви на невнимание, разсеяност и бързо се научават да маскират симптомите си поради социалните очаквания към тях.

„Именно тези тихи, разсеяни момичета оставаха незабелязани в миналото“, казва д-р Лара Литвинов.

Блейкли споделя, че в нейното семейство тя, съпругът ѝ и двете им дъщери имат ADHD, но симптомите на всеки се проявяват съвсем различно. „Физически при мен нищо не личеше. Не се катерех по стените, но мозъкът ми работеше на бързи обороти“, размишлява тя за детството си.

Тъй като момчетата традиционно получават диагноза по-рано, „това означава 10 години, в които те получават подкрепа и терапия, докато момичетата се опитват сами да разберат защо изпитват затруднения, което постепенно срива самочувствието им“, добавя д-р Литвинов.

Жените с високи постижения биват пренебрегвани още по-лесно. В края на краищата, как е възможно успяла бизнес дама или възпитаник на престижен университет да има разстройство, засягащо изпълнителните функции?

Реалността е, че ADHD може да функционира и като предимство. Способността за хиперфокус, креативността и умението да се запазва спокойствие в критични ситуации често са от полза. Майчинството и менопаузата обаче могат да превърнат дотогава „управляемите“ симптоми в истински хаос.

Лаура Сгро, терапевт, специализиран в справянето с тревожност и травми, също получава своята диагноза като възрастна. Тя обяснява, че преди да разберат истината, жените често изпитват дълбок срам от това, че не могат да функционират „правилно“ - да бъдат точни за срещи, да спазват строг график или да поддържат дома си подреден. Те използват таймери, напомняния и гласови бележки само за да удържат контрола над ежедневието си.

Въпреки че отстрани изглеждат успешни, отвътре ги мъчат въпроси: „Какво ми има? Защо просто не мога да се справя? Защо се разсейвам толкова лесно?“

„Това бяха въпроси, които си задавах много дълго време“, споделя Сгро. „Радвам се, че днес за това вече се говори свободно.“

През последните години разбирането за психичното здраве се промени значително, а социалните мрежи изиграха голяма роля за разпространението на тази информация.

Преди съотношението между диагностицираните момчета и момичета беше 16 към 1. Днес то е свито до 2 или 3 към 1, казва д-р Литман. Причината е подобрената информираност, която води до по-добра самодиагностика и разпознаване на симптомите у майките чрез процеса при техните деца.

Когато майчинството прелее чашата

Един от най-силните катализатори, които изваждат ADHD на повърхността при жените, е именно майчинството.

„Хората питат: „Майчинството ли причини ADHD?“, казва Блейкли. „Не, то просто го извади наяве.“

С две деца и десетки ангажименти Блейкли трудно се справя с графика и постоянно се чувства изтощена, с усещането, че се проваля в ролята си на майка.

„В един момент изградените механизми за справяне спират да работят“, обяснява Ерика Кавамура, licensed психолог. Това кара майките да се опитват да контролират всичко с двойно повече усилия, което води до прегаряне.

49-годишната Меган Броуди все още очаква своята официална диагноза, но е почти сигурна в резултата. Сестра ѝ вече има диагноза, а преди няколко години става ясно, че по-голямата ѝ дъщеря също има състоянието.

„Когато станах майка, всичко стана изключително трудно“, разказва Броуди, която отглежда два чифта близнаци. Психическата тежест и отговорността се оказват смазващи, а стресът започва да влияе негативно на здравето ѝ.

„Изпитвах такъв срам, че не правя достатъчно и че греша в нещо“, споделя и Блейкли. „И никой тогава не говореше за връзката с ADHD.“

Много жени с недиагностицирано състояние преживяват силно претоварване и бърнаут. Ето защо, когато популярната актриса Бъзи Филипс разказва в подкаст за своята диагноза – поставена именно покрай дъщеря ѝ – коментарите под епизода се изпълват с истории на стотици майки, открили себе си в нейната история.

Блейкли, която днес се определя като „ADHD воин“, е превърнала тази кауза в своя мисия. Тя създава консултантска практика, която помага на родители и семейства да се справят с предизвикателствата на състоянието.

Да откриеш себе си отново

За повечето жени официалната диагноза е емоционален и сложен момент, но в крайна сметка носи облекчение. Реакцията почти винаги е една и съща: „О, ами това обяснява абсолютно всичко!“

От този момент нататък те могат да потърсят подкрепа чрез терапия, медикаменти, промени в начина на живот или комбинация от трите. Експертите съветват майките да бъдат по-благocклонни към себе си и да си поставят реалистични очаквания.

„Най-вълнуващото от това да разбера как работи мозъкът ми е, че най-накрая мога да сваля товара от плещите си, да бъда пълноценно налична за децата си и да се забавлявам с тях“, споделя Броуди.

Тя си дава сметка, че животът ѝ вероятно е щял да бъде по-лесен, ако беше диагностицирана по-рано, но днес е фокусирана върху дъщеря си: „Ако мога да ѝ спестя усещането, че „нещо с нея не е наред“, това ще бъде най-големият ми успех.“

За много майки лечението на децата им се превръща във възможност да излекуват и самите себе си. „Помагайки на моите дъщери, аз всъщност излекувах онова малко момиче вътре в мен“, заключва Блейкли.