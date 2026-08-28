Тръмп преименува езерото Онтарио на „Езерото Америка“, Канада реагира остро

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, което се намира на границата между Съединените щати и Канада, да бъде преименувано на „Езерото Америка“. Решението идва на фона на задълбочаващия се търговски спор между двете съседни държави.

Тръмп нареди езерото Онтарио да бъде преименувано на Америка

Указът е подписан в Овалния кабинет и влиза в сила незабавно. По време на церемонията зад американския президент е поставена голяма карта на Големите езера, върху която над езерото Онтарио вече е изписано „Езерото Америка“.

Според Вашингтон по-голямата част от обема на езерото и най-дълбоките му точки се намират на американска територия. Именно това е посочено като аргумент за новото наименование, което според американската администрация трябва да „отрази факта, че това е американско езеро“.

Указът задължава американската официална база данни за географски местоположения и наименования да актуализира името.

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Тръмп свърза езерото с търговския спор

Още преди няколко дни Тръмп загатна за възможността езерото да получи ново име, като директно свърза идеята с икономическите отношения между САЩ и Канада.

„САЩ сериозно обмислят промяната на името на езерото „Онтарио“ на езеро „Америка“, тъй като не очакваме вече да водим много бизнес с Онтарио“, написа американският президент в социалната си платформа Truth Social.

Ходът идва след провала на търговските преговори между Вашингтон и Отава в края на миналата седмица. Спорът между двете страни през последните месеци се изостри заради митата и търговските ограничения.

Онтарио е най-населената провинция на Канада и е сред най-тясно икономически свързаните с американската икономика региони.

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Тръмп заговори и за океан

Според „Асошиейтед прес“ Тръмп е дал знак, че преименуването на географски обекти може да не приключи с езерото Онтарио.

„Като се замислим, вече имаме залив и вече имаме езеро. Сега ни трябва океан. Може би ще трябва да сменим името на Атлантическия или на Тихия океан. Може и да ги сменим“, заяви президентът.

Става дума за поредния пример за стремежа на Тръмп да променя официалните американски наименования на географски обекти.

Няма единен международен орган, който да определя имената на международните водни басейни. Американското правителство обаче има значителна свобода по отношение на начина, по който федералните институции използват географските наименования в САЩ.

Това означава, че Вашингтон може да използва новото име в американски официални документи и бази данни, но промяната не означава автоматично, че то ще бъде прието от Канада или от международната общност.

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Канада: Това е езерото Онтарио

Канадската реакция не закъсня. Премиерът Марк Карни заяви, че езерото ще продължи да носи историческото си име.

„Името е на повече от 400 години, още отпреди Канада и обявяването на независимостта на САЩ“, написа Карни в социалната мрежа X.

Той подчерта, че канадците ще продължат да го наричат Онтарио „тогава, сега и завинаги“.

Премиерът на Нова Скотия Тим Хюстън също отхвърли решението на Тръмп.

„Сега сме се забъркали в истинска глупост. Това е езерото Онтарио, приятелче“, написа той в социалните мрежи.

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд, който в миналото е влизал в остри словесни сблъсъци с Тръмп, също отхвърли възможността името да бъде променено. Той определи идеята като поредна проява на „много реторика“.

Откъде идва името Онтарио?

Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера на Северна Америка. То се намира на границата между САЩ и Канада, като на юг граничи с американския щат Ню Йорк, а на север – с канадската провинция Онтарио.

Името му има много по-дълга история от съвременните граници между двете държави. То произлиза от езика на местното коренно население и се свързва със значение, близко до „езеро с блестящи води“.

Самата провинция Онтарио получава името си от езерото.

Така решението на Тръмп създава необичайна ситуация: американските институции могат да започнат да използват „Езерото Америка“, докато от канадската страна водният басейн ще продължи да бъде официално и публично наричан езерото Онтарио.